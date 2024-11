Video viral: la abuela inquieta que no puede hacer reposo

Un video casero protagonizado por una abuela argentina que no puede quedarse quieta ni siquiera con un dolor en el pie, conquistó a miles de usuarios en redes sociales. La grabación fue compartida por su nieta Noelia Duarte, quien, entre risas y preocupación, intentó que su abuela descansara. Sin embargo, la energía de esta señora no cedió ni un momento.

El video que conquistó a internet

Todo comenzó cuando Noelia visitó a su abuela, quien estaba rengueando debido a un problema físico en el pie. A pesar de las molestias, insistía en realizar tareas de la casa. En la grabación se la ve cortando el pasto con una tijera de mano, mientras su nieta le rogaba que dejara el trabajo y se recostara.

La historia no terminó ahí. Cuando Noelia pensó que había convencido a su abuela de descansar, descubrió que estaba cocinando milanesas. "Si no las hago yo, no las hace nadie", fue la defensa de la abuela ante la cámara. Finalmente, tras cocinar juntas, la joven intentó que la nona se sentara a comer, pero la encontró barriendo las hojas del jardín.

Humor y nostalgia en los comentarios

El video, que fue acompañado por la pregunta "¿Sus abuelas bien?", despertó miles de reacciones. Entre comentarios humorísticos y reflexivos, muchos usuarios compartieron anécdotas similares sobre sus propias abuelas y su inagotable energía. "Es como si el descanso fuera su peor enemigo", comentó un usuario.

Otros reflexionaron sobre cómo esta actitud refleja la mentalidad de generaciones que crecieron acostumbradas al trabajo constante. "Ellas sienten que si no están haciendo algo, están fallando de alguna manera", escribió otra usuaria.

La defensa de otras abuelas

Una de las tantas abuelas que comentó fue Stella García, quien coincidió con la postura de la protagonista. "Yo soy la abuela, literal, no hay quien diga 'dame que yo lo hago'", escribió, dejando en claro que su espíritu inquieto forma parte de su personalidad.

Un ejemplo de amor y dedicación

La historia de esta señora mayor no solo generó risas, sino también un sentimiento de ternura y admiración hacia aquellas abuelas que, como ella, siempre encuentran algo que hacer por sus seres queridos. El video se convirtió en un homenaje a las pequeñas acciones cotidianas que reflejan amor, compromiso y la inagotable energía de las abuelas argentinas.