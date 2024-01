Identificaron otro posible centro clandestino de detención en Campo de Mayo

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió en conferencia de prensa que "hace 10 años que Argentina no crea empleo privado de calidad".

“El diseño de país que tiene (Javier) Milei en la cabeza no está bueno para los argentinos. Vamos a tener una país más pobre, con menos industria nacional y donde se va priorizar la ley del más fuerte”, afirmó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de UP lanzó un video en el que adelanta los temas del volumen que publicará en marzo: su experiencia al frente de la cartera económica y en la campaña electoral.