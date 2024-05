-Denunció a la titular de la Aduana, Rosana Lodovico, luego de que se conociera que en 2022 tomó un préstamo de una empresa denunciada por contrabando. Pide que la justicia investigue un posible delito de cohecho y lavado de activos. ¿Cómo avanza la causa?

Esta investigación empieza cuando una periodista del diario La Nación, que estuvo trabajando sobre las Declaraciones Juradas de los funcionarios, encontró que Lodovico, que es la actual directora de la Aduana y que fue subdirectora en la época de Sergio Massa y Guillermo Michel, tenía un pasivo de 250 mil dólares con la empresa Promarlon SA, investigada por contrabando y asociación ilícita de mercadera de Paraguay por altas sumas de dinero.

Cabe recordar que esta empresa no está inscripta para entregar créditos, es una empresa de inversiones. Este crédito lo utilizaron Lodovico y su ex marido, a quien también denuncié, para la compra de una casa en Pinamar, pero a mí no me importa para qué lo usaron sino cómo lo obtuvieron y quién se benefició con eso.

Simultáneamente, hay otra denuncia anterior por el caso de los contenedores de la Aduana donde está involucrado el cuñado de Lodovico, Alejandro Lucano, quien fue denunciado por escuchas ilegales que se le adjudicaron a Juan José Gómez Centurión cuando era titular del organismo. Lucano, a su vez, tiene una empresa que fundó con “Freddy” Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo, y justamente la causa cae en su juzgado. Yo lo recuso por este vínculo y ahora están investigando la jueza María Eugenia Capuchetti y la fiscal Alejandro Mangano.

-Llama la atención que Rosana Lodovico, que fue funcionaria de la Aduana durante el massismo, continúe en su puesto a pesar de esta denuncia.

Sí, llama la atención. Al menos que la suspendan mientras dura la causa porque sigue manejando los hilos de la Aduana y puede continuar beneficiando a otros delincuentes. Si no la quieren echar, que la suspendan, pero no puede continuar como titular de la Aduana.

-¿Para usted el kirchnerismo continúa manejando los hilos del organismo?

Sí, vos podés decirme “bueno, (Javier) Milei no tiene gente”, es cierto, pero hay otros funcionarios postergados por el kirchnerismo que tuvieron cargos en la gestión macrista. Hay gente con experiencia en la Aduana por eso no se entiende que mantenga a esta funcionaria. Sería bueno que Milei recapacite porque acá tiene a una funcionaria sospechada manejando un organismo tan sensible.

-En este sentido, dijo que el Presidente se equivocó al poner el foco en el “nido de ratas” del Congreso y apuntó también a la AFIP, ¿por qué?

Los funcionarios que la AFIP cobran un sobresueldo muy importante en base a la recaudación que tienen. Mientras Milei dice que la AFIP te chupa la sangre, tolera que los funcionarios tengan sobrsueldos. Por eso le dije de una manera sarcástica que el nido de ratas estaba en otro lado; veamos que la recaudación sea eficiente, pero que no sea a favor de funcionarios.

-Por último, la llevo al plano político para analizar la Ley de Bases que se está discutiendo en las comisiones del Senado. ¿Puede volver a la Cámara baja con modificaciones? ¿Qué pasará con el Pacto de Mayo? ¿Modifica en algo que, de concretarse, sea en junio o julio?

La Ley Bases va a volver a Diputados con modificaciones, espero que el Senado no convalide el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) porque es muy beneficioso para empresas extranjeras pero no para las argentinas.

Con respecto al Pacto de Mayo es algo simbólico, creo que Milei quiso apelar a algo épico cuando habló ante el Congreso. No tiene importancia si se firma o no se firma, es algo que él necesita para mostrar que está recomponiendo su relación con los gobernadores.