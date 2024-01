Ley Bases: diputados opositores rechazan críticas de Milei a legisladores

Diputados de diferentes bloques coincidieron hoy en rechazar los cuestionamientos del presidente Javier Milei a la oposición por no respaldar en el Congreso el debate en el plenario de comisiones de la ley de "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos" enviada por el Poder Ejecutivo.

En una nota publicada el fin de semana en un matutino porteño, el Presidente había instado a los diputados a avanzar con la ley y anticipó que podría adoptar una postura más dura si la norma no lograra los votos necesarios para aprobarse en el recinto.

Al abrir el debate, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, sostuvo que "el fin de semana hubo nuevos aprietes y presiones del presidente de la Nación para con este Congreso, después de hablar de espaldas al Congreso, después de tratar de coimeros a los legisladores que tratan de realizar cambios, después de tratar de 'idiotas útiles' a aquellos que plantean una estrategia parlamentaria distinta".

"No somos nosotros los que estamos intentando entrar en mesa de negociación con el oficialismo, así que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que están pasando", dijo y cuestionó que "no solamente no sabemos quién escribió este proyecto, porque no viene a defenderlo, sino que tampoco sabemos en dónde se está debatiendo el dictamen, porque acá no es".

Martínez se preguntó: "¿Otra vez volvemos a la Argentina donde en oscuros hoteles pagados por empresarios se discute el destino de los derechos y de los intereses del pueblo argentino? ¿Otra vez volvemos a esa Argentina? Si hay algo que discutir, si hay algo que trabajar, es aquí en el plenario de comisiones".

En tanto, la diputada radical Carla Carrizo sostuvo que "la verdad que si el cambio que quieren liderar es el cambio del miedo, la extorsión y el temor, no es por ahí donde vamos a poder garantizar acompañamiento o gobernabilidad parlamentaria".

"Oficien para que el presidente entienda cuál es el lenguaje democrático en Argentina, si de verdad quiere liderar un cambio que vaya hacia el futuro y no hacia el pasado", aseveró al diputada de la UCR en el marco del plenario.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman reiteró que "tiene que estar el equipo económico, el oficial y el extraoficial. (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger".

"Tienen que venir a exponer y la política económica de conjunto tiene que ser lo que guíe este debate, porque si la principal extorsión que está haciendo el presidente de la Nación es que si no se discute la ley ómnibus se descalabra la economía", reclamó.

Por su parte, el bloque de Hacemos Coalición Federal, que encabeza Miguel Pichetto manifestó en un comunicado de prensa su "profunda preocupación" por las declaraciones del Presidente por las que -dijeron- insiste en confrontar con el Congreso.

Según los legisladores, "dicha actitud resulta absolutamente inaceptable e injusta, toda vez que el Congreso se encuentra trabajando para dar al Gobierno herramientas legales urgentes para poder afrontar la crisis que atraviesa la Argentina".

"Exhortamos al Presidente a que se abstenga de hacer acusaciones públicas infundadas y a denunciar cualquier conocimiento que tuviera de delitos, que desconocemos y repudiamos. Y le requerimos que establezca prioridades serias y claras a la hora de requerir leyes y facultades especiales, las que nunca deberían exceder los límites constitucionales", enfatizaron los diputados, que hasta ahora se mostraban dispuestos a respaldar en general las iniciativas del Poder Ejecutivo.

Finalmente, los legisladores destacaron que "debe priorizarse la justa actualización de las jubilaciones, así como que haya consenso y transparencia si se decide privatizar empresas públicas. Y si se dispone un 'blanqueo', debería contemplar un premio serio para quien fue buen contribuyente, así como su absoluta transparencia, para evitar darle beneficios a corruptos o al crimen organizado", señalaron.

El fin de semana, en una entrevista con radio Mitre, Milei se preguntó si "los políticos que piden fraccionar" el DNU y la ley "llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos".

"¿Por qué lo quieren hacer? Porque quieren coimear con eso. Vea quienes son los políticos que piden fraccionar estas cosas (por el DNU y la ley ómnibus) y usted va a ver qué detrás de eso hay un sector. Por eso digo busquen la terminal, busquen el vínculo de ese político con esa terminal o si esos políticos llevan un nivel de vida acorde a lo que ganan como políticos", dijo en esa oportunidad. (Télam)