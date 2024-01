Diferentes posiciones en Hacemos Coalición Federal sobre DNU y ley ómnibus

La bancada Hacemos Coalición Federal expuso hoy sus diferencias sobre el DNU de desregulación de la economía y el proyecto de ley ómnibus del Gobierno, pues mientras el diputado de la Democracia Cristiana Juan Brügge dijo que la mayoría de ese espacio rechazará el decreto, su par Nicolás Massot negó que ese bloque haya tomado una decisión al señalar que "estamos abiertos a discutir el contenido" de las iniciativas del oficialismo.

De hecho, la bancada de 23 integrantes conformada por Córdoba Federal, Cambio Federal, socialistas, Coalición Cívica, Democracia Cristiana y Republicanos Unidos forma parte de los bloques que están dispuestos a acompañar al oficialismo si hay cambios en el proyecto de ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos y en el DNU.

Brügge afirmó que ese espacio integrado tiene la "posición mayoritaria" del rechazo al DNU.

"En principio, así como está planteado el DNU, por el sí o por el no, implica en nuestro bloque una posición mayoritaria que es por el rechazo. No se nos permite analizar parte por parte, para ver cuáles son los temas urgentes y cuáles no lo son", señaló Brügge en declaraciones a Radio 10.

Brügge, quien llegó a la Cámara baja por la lista de Hacemos por Nuestro País (HxNP), el partido de Juan Schiaretti, aseguró que la postura del bloque consiste en "abrir el DNU para ver los temas que son realmente de urgencia" y tratarlos en sesiones extraordinarias para derivar el resto a ordinarias.

Sin embargo, luego Massot rechazó que haya una posición definida y señaló que "estamos abiertos a discutir el contenido del DNU, muy relevante por cierto. El Gobierno debe decidir si quiere tener éxito en las reformas o simplemente forzar tener razón en su equivocada tesis de que todos los que no piensan igual están en contra de la gente y buscando intereses espurios".

Agregó en la red X que el oficialismo "rechazó nuestra propuesta de tratarlo dentro de la ley o en la Bicameral por capítulos. Y no constituye la Bicameral para comenzar la discusión".

"Estamos 100% dedicados a mejorar la Ley Ómnibus para poder votarla, acotando las facultades extraordinarias, fortaleciendo el proceso institucional de las privatizaciones para no repetir los errores de los '90, sacando del blanqueo a funcionarios de gobiernos anteriores y testaferros y premiando a los buenos contribuyentes", agregó.

También señaló que desde Hacemos Coalición Federal se busca proteger "a los jubilados indexando por inflación sus ingresos, fomentando la exportación rechazando el incremento de retenciones, pero sugiriéndole al Gobierno que busque recursos en los más de 4.5% del PBI en gasto tributarios de tratamientos particulares de impuestos que le garantice al gobierno nacional y a las provincias el equilibrio fiscal que necesita para luchar contra la inflación".

Sobre la ley ómnibus, Brügge dijo que "no es momento ni la oportunidad como para discutir una ley ómnibus y un DNU de temáticas tan diversas con un trámite exprés".

"Acá se pretende modificar leyes, como es el caso del Código Civil. Eso es fundamental para el país y se necesita recorrer un largo camino" antes de ser aprobado.

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados retomó hoy el debate del proyecto de ley con la presencia de representantes de diferentes sectores, que el oficialismo espera dictaminar a fines de esta semana.

Por su parte, y tras conocer las declaraciones de Brügge y previo a las afirmaciones de Massot, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, consideró que la postura expresada por el legislador cordobés sobre la aprobación del DNU "no era una decisión de todo el bloque" de Hacemos Coalición Federal, al asegurar que el titular de esa bancada, Miguel Ángel Pichetto, le aseguró lo contrario.

"No es así. Hablé con Pichetto y no es una decisión del bloque. Esa es una declaración equivocada", señaló Frigerio sobre las expresiones de Brügge en una conferencia de prensa.

El mandatario aseguró hoy que apoyará "lo que hay que apoyar para llegar al equilibrio de las cuentas públicas", pero también hará "sugerencias a puntos que afectan a las provincias" y adelantó que será "implacable en defender los intereses" entrerrianos.

Consultado por Télam, el mandatario provincial explicó que mantiene diálogo con distintos legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) y "de otros partidos políticos", sobre "las formas" en las que buscarán "el equilibrio fiscal, que no haya más déficit, endeudamiento ni emisión de moneda". (Télam)