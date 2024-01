Frigerio calificó como "muy débil" al Gobierno nacional

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, consideró hoy que el Gobierno nacional "es muy débil" en términos políticos, y aseguró que su respaldo "o no" a las propuestas del oficialismo se basará "en principios e ideas, y no sobre presiones puntuales".

Frigerio, en declaraciones ofrecidas en una conferencia de prensa afirmó que la decisión de los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) de "colaborar con un Gobierno nacional muy débil, que no tiene mandatarios y muy pocos diputados y senadores", y afirmó que ese espacio apoyará medidas que permitan "gestionar y generar gobernabilidad", pero no respaldarán las iniciativas que "atenten contra las fuentes de trabajo".

El mandatario entrerriano integra un bloque junto a sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis) que en la actualidad negocia con el Ejecutivo sobre distintos aspectos incluidos en el proyecto de ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".

"Si apoyamos es porque creemos que ese es el camino. Entendemos que cada provincia tiene que hacer esfuerzos y manejarse de manera austera para encontrar un equilibrio, independientemente de las presiones que podamos recibir", recalcó el gobernador.

Frigerio se refirió a declaraciones formuladas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien adelantó que si no se aprueba el proyecto de ley de "Bases" en el Congreso, el Gobierno se verá obligado a revisar partidas para las provincias, al sostener que no "reacciona ante presiones discursivas".

Además, el vocero presidencial también indicó que si se produce un rechazo de la iniciativa que impulsa el Ejecutivo, no se renovará la norma que les permite a los distritos solicitar anticipos a sus bancos provinciales.

"Me manejo por principios, ideas y valores. No me manejo ni reacciono a presiones, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Está claro que el Gobierno de Milei dilata muchas decisiones en función de la aprobación o no de la ley 'Bases'. El proyecto tiene muchas cuestiones que impactan de manera negativa. Haremos todo nuestro esfuerzo para evitar que avancen. No vamos a respaldar las cuestiones que pongan en riesgo las fuentes de trabajo", subrayó.

Frigerio aseguró que el bloque de mandatarios de JxC acompañará las decisiones que permitan "ordenar las cuentas públicas, generar incentivos para la inversión y generación de empleo en el sector privado".

Por otra parte, dijo que espera que "cuando el Gobierno tenga los instrumentos que ha solicitado se empiece a gestionar de otra manera y podamos trabajar en mejorar la calidad de vida de la gente".

Afirmó, en ese contexto, que los gobernadores "tenemos que seguir gestionando y tratando de todas las maneras posibles de amortiguar y compensar las decisiones del Gobierno nacional que tienen impacto en la vida" de los ciudadanos.

Frigerio, por otra parte, también exigió que la Nación que "se ponga al día con lo que debe lo más rápido posible" a Entre Ríos, en referencia a una acreencia para la provincia de unos $1.000 millones, y "otros fondos" que adeuda para la continuación de obras.

"Pasaron 40 días más o menos desde que asumimos y hasta ahora el Gobierno nacional no ha transferido prácticamente ningún peso a la provincia", recalcó.

A pesar de esa "falta de recursos" y de "haber heredado una provincia sin plata", el gobernador entrerriano destacó que intenta "mejorar aspectos de la gestión y la calidad de vida de la gente".

Precisó que a partir de marzo buscará una "recomposición y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura que necesita la provincia", pero que "muchos son con financiamiento nacional", por lo que amerita "discusiones y debate para que se pongan al día con lo que deben".

"Lo que le pedimos es que este norte de tener equilibrio en las cuentas públicas, de que el Estado no gaste más de lo que recauda no se haga de un nivel de gobierno a expensas del otro", reclamó.

(Télam)