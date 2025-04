El emotivo adiós a Francisco en la Catedral de Buenos Aires

“Se murió el padre de todos, el padre de toda la humanidad”. Con esas palabras comenzó la sentida misa en homenaje al papa Francisco, encabezada este lunes por el arzobispo Jorge García Cuerva en la Catedral Metropolitana, epicentro espiritual y político de la historia del sumo pontífice.

A las 3 de la mañana, García Cuerva se enteró del fallecimiento del Papa. Horas antes lo había visto en televisión dando su bendición de Pascua desde el Vaticano. Sin dormir, comenzó a preparar la ceremonia. “Nos descolocó a todos”, confesaron en la Catedral.

La misa comenzó a las 8:30 y reunió a figuras del Arzobispado como los monseñores Alejandro Giorgi, Sergio Dornellis, Alejandro Pardo y Pedro Cannavo. También participó el rector del templo, Alejandro Russo, de histórica cercanía con Francisco.

Un legado de inclusión y justicia social

En su homilía, el arzobispo destacó la coherencia de Bergoglio hasta el final. “Fue el Papa de los pobres y los marginados que muchos excluyen. Se murió el padre de la misericordia”, sentenció, conmovido.

También recordó la preocupación de Francisco por los migrantes, mencionando su reciente encuentro con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. “Nos pidió tender puentes, dejar de enfrentarnos. El dolor más grande para un padre es ver a sus hijos divididos”, expresó. García Cuerva llamó a que “todos seamos un poco Francisco” y a no abandonar la misión del Papa de construir una “fraternidad universal”.

Ausencias notorias y gestos políticos en la Catedral

En las primeras filas se sentaron figuras del Gobierno porteño como Jorge Macri, Clara Muzzio, Gabriel Sánchez Zinny y Victoria Morales Gorleri, quien se mostró visiblemente conmovida.

Sin embargo, no hubo ningún enviado del Gobierno Nacional. Ni Javier Milei ni funcionarios de su Gabinete se hicieron presentes, y tampoco hubo contacto oficial con el Arzobispado ni con la Conferencia Episcopal Argentina. Solo se vio al presidente del INAI, Claudio Avruj, quien dijo haber ido por cuenta propia. Según fuentes eclesiásticas, los únicos gestos vinieron desde la Secretaría de Culto, a cargo de Nahuel Sotelo.

“No quiero especulaciones políticas”: el pedido del Arzobispo

A las 10:30, el Arzobispo dio una conferencia de prensa junto a sus obispos auxiliares. Con mate en mano y sin ornamentos litúrgicos, pidió no politizar el momento: “Se nos murió el viejo, no quiero que haya ninguna especulación política”.

Durante el encuentro, García Cuerva se quebró al recordar las llamadas de Francisco cuando lo ungieron Arzobispo de Buenos Aires y recibió duras críticas. “Él me llamaba todos los días. Siempre me decía: ‘No pierdas el buen humor, Dios es grande’”. También lamentó que el mensaje de Francisco no haya sido suficientemente escuchado: “Nos quedamos en el chiquitaje. El Papa jugó en las ligas mayores”.

Actividades de homenaje y misa en Flores

La Catedral permanecerá abierta todo el lunes. A las 17:30 habrá una nueva misa y, a las 19:00, García Cuerva presidirá una eucaristía en la Basílica de San José de Flores, donde el joven Jorge Mario Bergoglio inició su camino de fe.

La ceremonia central del sepelio en simultáneo con Roma aún no tiene fecha y dependerá de las indicaciones del Vaticano.