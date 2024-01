El expresidente Eduardo Duhalde consideró hoy que "la situación de Argentina hoy es dificilísima" y celebró los debates sobre la Ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que tendrá lugar hoy en la Cámara baja, aunque afirmó que "habría que tomarse el tiempo para llevarlo adelante".

"La situación de Argentina hoy es dificilísima y bienvenido sea el debate. Realmente tiene que ser muy profundo y habría que tomarse el tiempo para llevarlo adelante. No son debates que se puedan resolver en 35 horas de discusión", afirmó Duhalde a radio Continental.

Por otro lado, el dirigente sostuvo que nunca tuvo "un gobierno partidario", sino que siempre buscó consensuar "con todas las fuerzas políticas" al criticar la actual gestión.

"No creo en estas formas de gobernar. Siempre he constituido un gobierno de todos. No creo en los gobiernos partidarios", subrayó.

En tanto, remarcó que cree "en la unión de los argentinos y en su hermandad" y recordó que durante su gobierno en la Provincia de Buenos Aires lo primero que hizo fue "llamar a la oposición" para ponerse de acuerdo.

"El autocontrol es abrirle la puerta a la corrupción. Siempre el control tiene que estar en manos de la oposición. Al (expresidente Ricardo) Alfonsin le debemos la recuperación de la democracia, siempre con la UCR gobernamos juntos", añadió. (Télam)