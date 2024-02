Taylor Swift hizo historia con un nuevo premio

La superestrella del pop Taylor Swift batió otro récord en la industria musical al ganar el premio Grammy al álbum del año por cuarta vez, una cifra sin precedentes en un palmarés dominado por mujeres.

Swift, quien se encuentra en medio de la gira de conciertos más taquillera del mundo, también anunció que publicará un nuevo álbum en abril.

La estadounidense, de 34 años, ganó el premio al álbum del año por "Midnights", eclipsando a las leyendas de la música Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, que lo obtuvieron tres veces cada uno.

En el escenario, Swift sostuvo que estaba encantada con el premio y que seguiría escribiendo y cantando canciones.

"Me hace muy feliz", dijo. "Lo único que quiero es seguir haciendo esto".

Antes, Swift recibió el premio a la mejor interpretación vocal pop y aprovechó el momento para anunciar que publicará "The Tortured Poets Department" el 19 de abril.

"Quiero dar las gracias a los fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los dos últimos años", expresó Swift al dvelar el nuevo álbum.

Las artistas femeninas arrasaron el domingo en los principales premios.

Billie Eilish se llevó el premio a la canción del año por "What Was I Made For?", una balada escrita para la banda sonora de la película "Barbie". Miley Cyrus se hizo con la grabación del año por su himno de empoderamiento "Flowers".

La mejor artista revelación fue para la cantante de R&B y pop Victoria Monét.

Los ganadores fueron elegidos por los músicos, productores, ingenieros y otros miembros de la Academia de la Grabación. En los últimos años, el grupo se ha esforzado por diversificar su composición, invitando a más mujeres y diversidades raciales a formar parte de sus filas.

A continuación, la lista de los ganadores en las categorías de la ceremonia televisada:

ÁLBUM DEL AÑO

"Midnights", Taylor Swift

GRABACIÓN DEL AÑO

"Flowers", Miley Cyrus

CANCIÓN DEL AÑO

"What Was I Made For?", Billie Eilish (de la película "Barbie"); Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

Victoria Monét

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

"Midnights", Taylor Swift

MEJOR ACTUACIÓN POP EN SOLITARIO

"Flowers", Miley Cyrus

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

"Mañana será bonito", Karol G

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

"Bell Bottom Country", Lainey Wilson.

MEJOR CANCIÓN R&B

"Snooze", de SZA; Kenny B. Edmonds, Blair Ferguson, Khris Riddick-Tynes, Solana Rowe & Leon Thomas, compositores

PREMIO DR. DRE AL IMPACTO GLOBAL

Jay-Z

Fuente: Reuters

