El picante cruce de L-Gante e Icardi por Wanda Nara

El conflicto entre Wanda Nara, Mauro Icardi y L-Gante sigue ocupando los titulares con nuevas declaraciones, revelaciones y gestos públicos que avivan la controversia. Lo que comenzó como un triángulo amoroso ha derivado en una auténtica guerra mediática, con acusaciones cruzadas, mensajes filtrados y decisiones que impactan en sus respectivas carreras.

L-Gante apuntó sin filtro contra Icardi

El cantante de cumbia 420 no se quedó callado luego de que Wanda Nara visitara al futbolista en su casa en el country Santa Bárbara. En conversación con Yanina Latorre en LAM, L-Gante calificó a Mauro Icardi como "plaga" y lo criticó duramente por sus actitudes:

"Lo de Mauro no me sorprende, es un molesto. Tenés que ser plaga para ser millonario y andar pidiendo casas prestadas. El verdadero caradura tóxico", lanzó el músico.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la visita de Wanda a su ex pareja, L-Gante se mostró evasivo y eliminó parte de los mensajes enviados a la panelista, argumentando: "Cosas que dije de más". Finalmente, cerró con un mensaje ambiguo: "Siempre estuve al tanto de sus actitudes, no me sorprende. Le deseo lo mejor y espero que esté bien."

Wanda Nara suspende un importante viaje internacional

En medio de esta tormenta mediática, Wanda Nara anunció una drástica decisión que sorprendió a sus seguidores. A través de sus redes sociales, comunicó que suspendía un viaje de trabajo programado a Tailandia con una reconocida marca de joyas, donde iba a coincidir con figuras como Pampita, Julieta Poggio y su hermana Zaira Nara.

"Por motivos personales de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada", escribió en su cuenta de Instagram.

La decisión llega en un momento en el que la empresaria y conductora de Bake Off Famosos enfrenta la presión mediática y personal derivada de su relación con L-Gante y los recientes intercambios con su ex marido.

Icardi responde y prepara medidas legales

Por su parte, Mauro Icardi no se quedó atrás. Desde su residencia en Santa Bárbara, que según L-Gante es una propiedad "prestada" por Wanda, el futbolista respondió con dureza. Según el panelista Pepe Ochoa de LAM, Icardi envió un mensaje para dejar en claro su postura:

"Lo que me faltaba en mi vida es que un desconocido hable de mí, de mi familia, de mi vida, de mis finanzas y de mis propiedades", leyó el periodista en vivo.

El delantero del Galatasaray también negó categóricamente las acusaciones relacionadas con la violencia de género y aseguró que las palabras de L-Gante son falsas. Además, advirtió que está preparando nuevas acciones legales con su equipo de abogadas.

"Prepárense, porque esto es una guerra. Mauro está furioso" comentó Ochoa, revelando la indignación del deportista ante la escalada del conflicto.

Revelaciones del pasado: las infidelidades

En paralelo, salió a la luz un nuevo episodio del pasado que añade más leña al fuego. Según el periodista Pepe Ochoa, Icardi habría descubierto pruebas de que Wanda le fue infiel con L-Gante en al menos cinco ocasiones, algo que habría generado fuertes tensiones en su relación.

"A Mauro le llegaron videos de Wanda dándose besos con L-Gante. Esto ocurrió el 15 de septiembre de 2022. A partir de ahí, comenzó a investigar otras posibles infidelidades", aseguró Ochoa en LAM.

Este contexto refuerza la percepción de un vínculo tóxico entre los protagonistas, con acusaciones y recriminaciones que no parecen tener fin.

Una novela mediática que sigue creciendo

Con cada día que pasa, el triángulo Wanda-Icardi-L-Gante suma capítulos cargados de polémica. Las redes sociales, los programas de espectáculos y las declaraciones públicas mantienen vivo un conflicto que combina amor, traición y revancha en una historia que parece salida de una novela, pero que tiene a tres figuras públicas como protagonistas reales.