Reyes aseguró que Argentina tiene un gran potencial

El intendente de Puan, Diego Reyes, encabezó la primera reunión presencial con las autoridades de la Universidad Provincial del Sudoeste, a fin de definir líneas de acción y las estrategias de trabajo en conjunto.

Reyes estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo, Marcelo Baratçabal, el director de Turismo, Cultura y Deportes, Diego Maldonado, la coordinadora de Cultura, Laura Hergenreter y la secretaria del Consejo Escolar, Prof. Analía Rodríguez.

En representación de la UPSO, participaron la rectora, Dra. Andrea Savoretti, la vicerrectora del Área Académica, María Claudia Dietz; el vicerrector del área de Relaciones Institucionales y Comunicación, abogado Fabricio De Arriba Arévalo, y la directora de Coordinación Educativa, Fernanda Bigliardi.

Al finalizar el encuentro, se realizó un recorrido por el avance de obra de Sede Universitaria de Puan, y seguidamente, las autoridades se trasladaron a Darregueira para visitar la sede de la UPSO en dicha localidad.

Por otro lado, en el plano de gestión, recientemente Reyes participó de la 12° Fiesta del Churro de Villa Iris. “Vine muchas veces a la Fiesta, pero ahora me toca hacerlo como intendente y ver cómo crece, me da mucho orgullo que en nuestras localidades haya gente que trabaja y les da a los vecinos la posibilidad de compartir este tipo de espectáculos. Agradezco y felicito a toda la Fiesta del Churro porque se ve que crece en espectáculos, escenario, y no pierde lo lindo de estos eventos familiares,” destacó Reyes.

Por otro lado, a dos meses de asumir la intendencia, Reyes comentó: “Desde que asumimos el foco estuvo puesto en revertir esta situación económica y financiera”.

“Soy un convencido que nuestro país tiene un gran potencial, requiere que la política no haga demagogia y que la dirigencia no entre en conflictos tan ideológicos para todos mirar un objetivo: el bienestar de nuestro país”.

De cara a los próximos meses, el alcalde sostuvo “habrá que esperar como avanza la inflación, pero nosotros tenemos el foco puesto en las variables que controlamos. Esta semana que pasó se aprobó el presupuesto municipal”, destacó.