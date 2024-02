Premios a bandas sonoras: Billie Eilish y Olivia Rodrigo, las grandes ganadoras

La sociedad compositiva entre la cantautora británica Billie Eilish y su hermano Finneas, y Olivia Rodrigo fueron algunas de las grandes ganadores en los Premios de la Sociedad de Compositores y Letristas a las bandas sonoras de producciones audiovisuales que se entregaron en la noche del martes en el Centro Cultural Skirball, en Los Ángeles.

Al igual que sucedió en los premios Grammy, Billie Eilish se llevó un galardón por su exitoso tema "What Was I Made For", de la película "Barbie", en el rubro Mejor canción original para comedia o musical; en tanto que Olivia Rodrigo se impuso en la categoría Mejor canción original para drama o documental por su canción "Can´t Catch Me Now", incluida en el filme "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes".

Entre los vencedores también aparece Ludwig Göransson, responsable de la música en "Oppenheimer", quien se llevó el galardón a la Mejor banda sonora para una película de estudio, tal como ya lo había hecho en los Globos de Oro y los Grammy.

En el rubro televisivo, "Succession" se alzó con el premio a la Mejor banda sonora, a cargo de Nicholas Britell, quien de esta manera fue reivindicado luego de haber sido ignorado en los Emmy entregados el mes pasado.

Por su parte, el premio especial Spirit of Collaboration recayó sobre la dupla integrada por el director Martin Scorsese y el compositor Robbie Robertson, por la sociedad conformada en filmes como "Toro salvaje", "El lobo de Wall Street" y "El irlandés", entre otras.

La siguiente es la nómina completa de ganadores:

Mejor música original para una película de estudio: Luwig Göransson - "Oppenheimer"

Mejor música original para una película independiente: John Powell - "Still: Una película sobre Michael J. Fox"

Mejor Canción Original para Drama o Documental: Olivia Rodrigo y Dan Nigro - “Can't Catch Me Now”, de "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes

Mejor Canción Original para Comedia o Musical: Billie Eilish y Finneas O'Connell - “What Was I Made For?”, de "Barbie"

Mejor música original para una producción televisiva: Nicholas Britell – "Succession"

Mejor secuencia de título original para una producción televisiva: Carlos Rafael Rivera – "Lecciones de química"

Mejor música original para medios interactivos: Stephen Barton y Gordy Haab – "Star Wars Jedi: Survivor"

Premio David Raskin al talento emergente: Catherine Joy – "Home is an hotel"

Premio al Espíritu de Colaboración: Robbit Robertson y Martin Scorsese

(Télam)