-La semana pasada estuvo en Monte Hermoso junto a Axel Kicillof e intendentes de la zona. Durante el encuentro el gobernador dijo que el presidente, Javier Milei, abandonó al pueblo bonaerense. ¿Coincide?

Totalmente. Es un gobierno que no está a la altura de lo que están viviendo los desocupados, los jubilados y los trabajadores a los que no les alcanza para vivir. Es un gobierno muy insensible. Milei está convencido que está haciendo las cosas bien, pero a la gente le está yendo bastante mal.

-¿En qué decisiones nota que el gobierno está alejado de la realidad?

Nosotros veníamos de un gobierno donde había inflación, pero la gente llegaba al 20 o 25 de cada mes, hoy no llega ni al 15. El golpe inflacionario fue tan fuerte que los sueldos quedaron fuera de contexto en relación a los aumentos de comida, de bolsas de cemento o de ladrillos. Está paralizando el país.

Uno lo respeta porque fue elegido por el voto popular, pero estafó a su electorado. Vive viajando y no trae ninguna buena noticia; estuvo en Roma, en Israel, lo vimos en Mar del Plata besándose con la novia o pelándose con Lali. La gente no lo votó para eso.

Milei dice que los meses que vienen serán más duros y no quiero ni pensar a qué llama “más duro”. No sé hasta cuándo va a aguantar la gente, el pueblo tiene paciencia, todavía hay argentinos que creen que va a cambiar para mejor y esto no es así.

-Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz una encuesta de CB Consultora que revela que cayó significativamente la imagen del Presidente en el Conurbano…

Es una persona que no mide las consecuencias que está pagando el país. En campaña dijo muchas barbaridades que las está llevando a la práctica. Si fue electo por el voto popular queremos que termine su mandato, pero nos va a arruinar a todos.

-En provincia de Buenos Aires ya están hablando de un mapa de “muertos de la obra pública” por culpa del gobierno nacional. ¿Cómo es la situación en Benito Juárez?

Nosotros tenemos varias obras paradas. En enero íbamos a comenzar a construir 30 viviendas por el ProCreAr en Barker/Villa Cacique, una localidad cercana a Juárez, pero se suspendió la construcción; íbamos a continuar con las obras de cloacas en dicha localidad, pero también se suspendió; tenemos una obra con Nación de un jardín maternal que está al 80 por ciento, pero hasta ahora no tuvimos novedades. La situación es complicada y preocupante. Por el momento está todo frenado.

-El gobierno con sus medidas logró unir a sectores que estuvieron mucho tiempo en veredas opuestas, como las dos CTA o los partidos de izquierda que se plegaron al paro del 24 de enero. ¿Entre los intendentes se percibe esa unión, más allá de los colores políticos, en defensa de los intereses bonaerenses?

Sí, totalmente. La semana pasada estuvimos reunidos con Fernando Espinoza, titular de la Federación Argentina de Municipios (FAM), y en el encuentro había intendentes de todos los partidos políticos muy preocupados por esta situación.

El Presidente les dijo a los jefes comunales que se las arreglen, se peleó con los gobernadores, se peleó con los legisladores, cómo podés gobernar un país si no tenés un poco de humildad. Es muy preocupante.