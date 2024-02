–¿Cómo es gobernar en un distrito como Marcos Paz, teniendo en cuenta este delicado contexto económico, donde sube la inflación y se estancan los salarios?

Bueno, es un desafío que tenemos la sociedad y en particular, los intendentes a lo largo y ancho del país. En un distrito como el nuestro, que es un pueblo conformado con un sector laburante (digamos, con todo respeto, somos Yupanqui jugando), un municipio modesto, con su autoestima alta, pero modesto, y bueno, tratar de ver cómo se puede dar el mejor servicio para que la gente trate de honrar su responsabilidad con las tasas, donde tenemos una buena cobrabilidad, y entonces mantener una administración históricamente austera, tratando de sacarle jugo al mango y de esa manera poder sortear las distintas dificultades que se van presentando en cada momento.

En este contexto, como bien describías vos, un contexto de inflación, devaluación también mediante, poner un poco de imaginación, creatividad, garantizando los servicios esenciales. Y nosotros, por una cuestión de identidad, de gestión, tratando de que todo programa, proyecto o servicio que se da, no suprimir ninguno, y de que no se resientan. Y es más, en la medida de las posibilidades, mejorarlos. Son unos meses que no van a ser sencillos.

–Sí, ya lo advirtió el Presidente: marzo y abril van a ser meses donde los argentinos van a tocar fondo.

Ahí a lo mejor ya empezamos un poco a discrepar. Porque nunca la taba viene al revés. Es decir los que tienen que poner el cuerpo en la trinchera, siempre hay que hacer primero el esfuerzo. Y yo creo que hay que hacer a la inversa, porque es siempre con el lomo de otro.

Pero bueno, es un poco el contexto que afrontamos. Nos han tocado otras situaciones; ésta tiene sus particularidades, y la responsabilidad que nosotros tenemos es apuntalarla. Tuvimos que reforzar y mucho, porque impactó la devaluación, la inflación, el parate generalizado (técnicamente le dicen estanflación), el refuerzo en alimentos y los comedores que tenemos censados por el municipio, porque a veces no es solamente el que no tiene trabajo, sino el que tiene y que ya no le alcanza.

Esas situaciones se están viendo en un distrito que, como ya lo he dicho en otras oportunidades, es el tercer cordón del conurbano: tenemos un poquito de conurbano y tenemos un poco de interior, entonces a lo mejor no se nota tanto como puede ser en el primero o en el segundo cordón, pero se nota, y bueno, es nuestra realidad. Cada distrito en la provincia tiene sus particularidades, sus circunstancias, sus contextos; en el nuestro es eso.

–Me gustaría conocer su opinión con respecto a estos dos meses de gestión de Javier Milei. ¿Se puede hacer un análisis o aún es muy pronto para definir?

Es público y notorio, para el que más o menos sabe la ficha de uno, que uno participa de otra manera de ver la gestión. Lo respeto como presidente, pero obviamente en lo que propone uno dista mucho de acompañar. En definitiva, está haciendo, en cierta manera, lo que dijo.

Sí voy a ser claro, porque también lo dije en la campaña, y lo vengo diciendo acá en la comunidad: estamos en un fin de época, que no es un ciclo, es un fin de época. Se da cada 200 años. Creo que sí tuvo la virtud el Presidente de ver ese cambio de época. En ese sentido, lo vio. Es decir, son cuarenta años de democracia, pero la democracia no se aggiornó. Y no lo digo como alguien que llora por haber perdido elecciones; yo hace veinte años que vengo ganando las elecciones. Pero ganar una elección, si no transformás realidades, no sirve de nada.

Entonces, el desafío es ese. Yo lo he dicho hasta en la Gobernación: tiene que estar la elección, pero tiene que haber una revocación de mandato. Tiene que haber maneras de participación popular efectiva de refrendar una norma por la ordenanza que aprueba un Concejo Deliberante. Que está bien representada la comunidad, pero hoy tenés el WhatsApp, tenés Instagram...

Yo creo que Milei vio esa crisis del sistema. Ahora, lo que propone es como decir: “Bueno, yo te veo que estás un poco gordo, Ricardo”. Ahora, tengo que hacer una dieta saludable, no encerrarme en una bóveda y decir: “Bueno, ya tengo dos meses sin comer, ahora tengo un mejor peso”. Sí, claro, pero quedé fiambre.

Entonces, esa Argentina, era un país maravilloso, con gente maravillosa, pero tenía ciertas variables que obviamente hay que ajustar, hay que ordenar.

–Bueno, pero a mi entender, y de acuerdo también a lo que manifiestan desde la oposición, esas variables había que ordenarlas, pero con la gente adentro.

Obviamente. Pero en su momento no se ha sabido, no se quiso, no se pudo, y viene alguien que interpreta ese sentir, ese malestar popular, y lo exterioriza, a lo mejor, sin una lógica racionalidad por parte de todos. Obviamente no acompaño, que esto quede claro, pero también digo lo que digo porque a su vez interpelo.

Primero tiene que haber una autocrítica. No pasarnos la vida en autocrítica, no tiene sentido, pero sí tenemos que ver qué hacemos. Porque ¿cómo hacemos para salir con la gente adentro? ¿Lo saco de la bóveda después de dos meses y lo pongo en la vereda y de vuelta bajo el sol?

Yo creo que falta imaginación, falta creatividad, falta ver cómo se desarrolla el país ahora. Tenemos que hacerlo con medidas claras, concretas, sencillas. Lo podrá hacer el Presidente, si reacciona, o lo tendrá que hacer otro. El mundo hoy corre a una velocidad que creo que en el país no la está viendo nadie, lo digo con todo respeto. Y Milei, que ve que hay algo que está cambiando, no va por el camino correcto. Yo creo que él detecta que hay un problema en la sociedad, por eso saca el 56% de los votos. Ahora, creo que con premisas que no le sirven a nadie. Es decir, si antes hablábamos del círculo rojo, hay que hablar del círculo oscuro; si antes eran el 10% de la población, ahora son el 1% esos que se benefician.

En ese sentido, le erra. Le erra en el sentido de que no se construye peleando. Tengo parte étnica vasca: a mí no me vas a convencer así nomás. Ahora, si me convencés, yo te voy a acompañar. No es gritando y peleando con cuanto gobernador, intendente y todo eso. Lo digo con todo respeto. Es un consejo, porque creo que tengo unos años más que él. Yo siento que fui, en su momento, hace veinte años, un outsider, como se dice ahora, de la política. Yo vengo del tercer sector, no vengo de un partido político. Interpretamos un cambio de época, en ese momento, de la sociedad local. Y el Presidente tampoco la está viendo, lo digo con todo respeto, porque cree que sirven para llegar las nuevas tecnologías, Twitter y las redes; ahora, la realidad es la realidad.