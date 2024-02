-GRUPOLAPROVINICA.COM llegó a Arrecifes para hablar con Fernando Bouvier. Intendente, ¿cómo se agarra el volante el plene tormenta?

Es difícil porque la situación económica a nivel nacional es compleja. Tuvimos buena recepción por parte de los vecinos que nos están acompañando con el pago de las tasas. Encontramos un municipio con pocos recursos y materiales, y estamos administrándolos de la mejor manera.

El hospital municipal, que debe seguir brindando la mejor atención, es el que se lleva gran parte de nuestros recursos. Ahora dimos continuidad a la obra de la nueva guardia que estaba paralizada desde octubre por cuestiones presupuestarias.

El nosocomio tiene más de cien años, con lo cual la parte edilicia está muy deteriorada, se le fueron haciendo parches, pero la obra requiere una gran puesta económica, una gran inversión.

-Lo escucho atentamente y me llaman la atención dos cosas: la cobrabilidad de las tasas y el alto porcentaje del presupuesto municipal que se lleva, nada más y nada menos, la salud pública.

Sí, cuando hablamos de salud nos referimos a los medicamentos y lo recursos humanos que se llevan el 60 o 70 por ciento del presupuesto.

-Estamos en un momento donde la inflación dispara todos los precios, incluso los precios de los medicamentos. ¿Por qué les cuesta tanto a los intendentes aumentar las tasas si, en definitiva, es un dinero que bien administrado vuelve en un servicio tan esencial como en la salud?

Claro, en el inicio de la nota manifesté el acompañamiento de los vecinos, pero hoy tenemos una cobrabilidad de tasas del 35 por ciento, no más que eso. Por eso la idea es que la oficia de recaudación tenga un contacto directo con la gente, que no insista con el que no puede abonar, pero que acompañe al que puede hacerlo.

Este año la fiscal impositiva aumentó un 70 por ciento y seguramente en marzo o abril vamos a tener que hacer otro reacomodamiento.

-Con una inflación que pica el 300 por ciento mucha gente en la sociedad está dispuesta a hacer un esfuerzo…

La tasa de un inmueble común es de 5 mil pesos, por ahí para algunos es mucho, pero lo pagás por mes para tener cloacas, agua potable, alumbrado, recolección de residuos. Los servicios se están prestando en toda la ciudad.

-En estos 21 años de GRUPOLAPROVINCIA.COM he visto intendentes que no se preocupaban por cobrar la tasa para no molestar, después se dieron cuenta que ponerse encima de ella era importante y hoy, me parece, es vital…

Es vital porque la masa salarial nos lleva el importe de la coparticipación, entonces los recursos para generar obras nuevas es plata que ingresa por la cobrabilidad diaria. Otra tasa a la que apuntamos mucho es la de Seguridad e Higiene. Tratamos de acompañar a las empresas, de habilitarlas, porque había muchas que no lo estaban, y eso va a generar la continuidad del proceso económico productivo.

Arrecifes tiene mucha demanda laboral. No hemos logrado que las empresas vengan a instalarse aquí, como sí lo hicieron en Salto o en Sarmiento donde pudieron desarrollar la actividad económica. Y eso repercute en la salud pública porque si los operarios de esas empresas tienen obra social o mutual el monto por la consulta reingresa al hospital. Hoy la cobrabilidad que tenemos de la salud pública es muy poca.