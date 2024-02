La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, hizo retirar el busto del ex presidente Néstor Kirchner de uno de los salones de la Cámara baja.

#SENADO | Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo. #NéstorVive 🤍 pic.twitter.com/PBHjy3SOQO — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) February 23, 2024

Como argumento dijo que el expresidente no tiene nada que ver con el Senado: "No fue senador, no fue Vicepresidente y yo no soy su viuda".

La senadora nacional y vicepresidenta del bloque Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, lo confirmó a través de las redes sociales, compartiendo en su cuenta de X las imágenes.

"Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo", escribió la legisladora.

(NA)