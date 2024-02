El diputado nacional del PRO, Diego Santilli, expresó hoy que fue "difícil" e "incómodo" que el gobernador de Chubut e integrante de esa fuerza política, Ignacio Torres, amenazara con interrumpir el envío de petróleo si no se le devolvían fondos coparticipables porque "no son los valores" del partido, a la vez que calificó como "prudente" que el expresidente Mauricio Macri no se haya manifestado públicamente al respecto ya que que "la discusión" debe darse "en el vestuario".

"No comparto el exabrupto de decir voy a cerrar el grifo de petróleo. Eso no son los valores que representamos de nuestro espacio. Sí entiendo la lucha y defender los intereses de la provincia", señaló Santilli en declaraciones a CNN

Para el legislador, fue "difícil" e "incómodo" que el gobernador chubutense advirtiera paralizar el envío de petróleo y gas si no se le recomponían $18.500 millones de sus fondos coparticipables, una actitud que cesó luego de que la Justicia federal avalara su reclamo.

"Entiendo que va a dar una pelea monumental y va a tener todo nuestro acompañamiento. En lo único que no comparto es en la secesión", señaló.

En ese sentido, el diputado comparó esa posición con la disputa por fondos coparticipables que dio el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta con la gestión del expresidente Alberto Fernández.

"Cuando le pasó lo mismo a Larreta fue a la Corte Suprema. Bancó el partido, fue a fondo y la ganó. Después Alberto Fernández incumplió un fallo de la Corte, que es la que entiende en materia coparticipable", detalló.

Por otro lado, Santilli también resaltó que "a la gente le importa nada lo que pasa dentro del PRO", que desde que estalló el conflicto entre Chubut y el Gobierno nacional creció la tensión en el partido y la distancia entre dos de sus dirigentes más importantes como Macri y la actual titular del espacio y ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Con los problemas de inflación, de alquilar, de salud, de no poder llegar a fin de mes, les importa un pomo lo que está discutiendo el PRO", explicó.

En esa línea, el legislador agregó que "la discusión" del partido -que en semanas deberá elegir nuevas autoridades y tiene a Macri como posible cabeza de una lista de unidad- debe darse "en el vestuario y no afuera".

"Las discusiones son adentro del vestuario, en casa, y hay que ayudar a un país que está detonado", subrayó.

Consultado por la decisión de Macri de no pronunciarse públicamente sobre la disputa entre Chubut y Nación, Santilli destacó: "Es prudente".

"Los problemas de la Argentina son graves. Vamos a ir a fondo en las reformas. Tenemos bajar los epítetos y las agresiones", añadió.

Además, el diputado aseguró estar "absolutamente consustanciado" en que "tiene que salir la ley ómnibus, el DNU y un paquete de leyes importantísimo" para el país.

"Quiero que le vaya muy bien a Milei, estoy apoyando de punta a punta todo y lo declaré antes, y no por un cargo. No hay más espacio en la Argentina. Estamos en la Z pero ya nos caemos del precipicio si nos va mal como país", recalcó.

Sin embargo, cuestionó que el Presidente avalara una publicación discriminatoria en la red social X que buscaba burlarse del gobernador Torres, al retratarlo en una foto con los rasgos de una persona con síndrome de Down.

"Eso me parece muy mal, no va", sostuvo. (Télam)