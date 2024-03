Zurro vs. Milei: “Usted no tiene corazón”

Luego del inicio del ciclo lectivo 2024 en Pehuajó, el intendente Pablo Zurro, cruzó duramente al presidente de la Nación, Javier Milei.

“Usted señor presidente no tiene corazón, usted no me da enojo, me da pena. Acaba de terminar el Acto de inicio del Ciclo Lectivo 2024 en Pehuajó, en la Escuela Especial Nº 501, y quiero dejarle un mensaje al señor presidente, que no tiene idea lo que es una escuela especial”, señaló el alcalde.

“Usted no tiene idea de los momentos que he vivido acá, llenos de amor, de empatía y solidaridad. Es un orgullo la tarea de los maestros de las escuelas especiales. Usted sacó el fondo de incentivo docente y retwitteó la barbaridad que escribió esa basura, usted me da pena”, remarcó.

El video que Zurro difundió en sus redes sociales: