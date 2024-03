Consultá el Horóscopo según tu signo del 4 al 10 de marzo

Horóscopo del lunes 04 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Lunes que motiva a levantarse de nuevo con la frente alta y la armonía a pleno. Consiguen emparejar la economía y sentir un alivio que esperaban. Momento de color: verde puro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Comienzos con excelente energía y aspectación. Hay prioridades que resolver sin distraer las obligaciones en este día con mucho movimiento. Momento de color: azul eléctrico.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Las cosas se pueden decir el punto es el modo y el énfasis que se pongan en las palabras. Día de conversaciones, negociaciones y arreglos. Momento de color: marrón madera.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Pueden tener en este día actividades extras que les ocuparán tiempo. Soluciones que llegan y nuevos puntos de partida en el plano familiar. Momento de color: celeste.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Ocuparse de la salud física es importante, necesario y hace sentirse bien por ocuparse de uno mismo. Día de consolidación y buena fortuna. Momento de color: canela.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Traen recuerdos a sus mentes de situaciones del pasado que fueron buenas. Recordar lo mejor vivido hace bien. Día de encuentro con uno. Momento de color: perla.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Expulsen la tristeza de sus mentes cambiándola por pensamientos bellos y plenos. La sensibilidad libriana a flor de piel. Hagan Arte. Momento de color: violeta.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Lunes enfático que les da energía suficiente como para poder llevar a cabo sus propósitos y consolidarlos en éxito. Las cosas llegan, no duden. Momento de color: malva.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Ambición sana consolidada en su lucha diaria de querer superarse y crecer. Hay señales positivas que los incentiva a seguir. Momento de color. turquesa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Variedad de pensamientos en cuanto a poder llevar a cabo esos movimientos de dinero que desean. Día lúcido y equilibrado. Momento de color: café.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Aguateros con mucha creatividad en este lunes con buenas reuniones, comienzos, arreglos, firmas y diálogos. Luminosidad. Momento de color: esmeralda.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sabrán lo que les dicta su corazón y sentirán la libertad de decirlo y de permitirse sentir. Lunes movilizado interiormente pero feliz. Momento de color: transparente.

Horóscopo del martes 05 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Arianos martes con mucha templanza y sabiduría para aplicarlos en el plano familiar. Logros aunque con tensiones, las cosas avanzan. Momento de color: carmesí.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Los acontecimientos de este martes se centran en movimientos financieros. Pagos, cobros, deudas que pueden saldarse. Concentración. Momento de color: avellana.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Jornada con preponderancia profesional en la que verán reconocimiento y premiación. No posterguen reuniones, tendrán resultados. Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos en un martes con ritmo y plenitud. Lograrán arreglos y conversaciones muy fructuosas en las actividades. Amor con sorpresa. Momento de color: rosa.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Leoninos con un día pleno en emociones. Verán llegar noticias que esperan y que a la vez trabajaron mucho para esos logros. Satisfacción. Momento de color: celeste.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Conveniencia que llega a ustedes para poder arreglar asuntos que los preocupan. Jornada con visión a futuro para pode crecer en lo económico. Momento de color: azul.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Procuren no ventilar sus problemas ante personas que no merecen su confianza. Ser cuidadoso no es ser malo. Abran sus ojos. Momento de color: arándano.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Posibles recompensas económicas que les darán posibilidades. Piensen bien antes de comprar cosas innecesarias. Jornada de conciencia. Momento de color: cian.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Mirar el pasado a veces nos ayuda para no volver a cometer errores que nos han dolido. Lo que es y está a la vista, es. No se mientan. Momento de color: rojo.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Cambios en sus pensamientos luego de aceptar los errores cometidos. Siempre es mejor la aceptación y la humildad. Arrepentimiento. Momento de color: rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) No se atolondren a realizar las cosas, paso a paso se llega. La alteración de sus nervios puede jugarle una mala pasada. Vivan en armonía, respiren. Momento de color: blanco.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Finales que llegan para el bien de su salud. Poder dilucidar y asumir que hay etapas que finalizan y que es la llave para que ingresen otras. Momento de color: anaranjado.

Horóscopo del miércoles 06 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) A veces es mejor callar antes que emitir conceptos que quienes oyen no les tienen respeto. Dejar que el Universo haga lo que debe. Limpieza interna. Momento de color: plata.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Lo inmediato a veces no llega. Saber esperar es la opción que todos debemos aprender. Día para no dispersarse y hacer de este día algo bello. Momento de color: violeta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Ser bueno es un deber y a la vez una necesidad. Vivir este día con la posibilidad de demostrar lo que es mejor para todos. Causa y efecto, Ley Universo. Momento de color: oro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Hay en ustedes algo que les da angustia y refiere a cosas del pasado. Aprovechar el día que se vive y mirar el futuro es saber vivir. Luz que llega. Momento de color: verde bosque.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Decidir comprometer los sentimientos es un proceso. Momento de decisión que sintiéndose libres deberán realizar. Día importante para crecer. Momento de color: rosa.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Buen día para tomarse unos momentos que les den satisfacción o alegría. Se trata de esto la vida, buscar bienestar y alegría para darlas también. Momento de color: lila.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Hoy combatan las dudas librianas y muestren sus valores y capacidades sin temor. Algo nuevo pasa en sus ustedes en el plano afectivo. Momento de color: aguamarina.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Mantener diálogos de manera activa hace bien internamente. La posibilidad de decir sana el espíritu. Día de conciliaciones y reencuentros. Momento de color: amatista.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Sentirán que hay etapas que finalizan o que no tienen el mismo tenor que les daban antes. Día de renovación y nuevas miradas. Momento de color: esmeralda.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Hay sensación de bienestar dadas circunstancias que les proponen nuevos caminos a tomar. Utilicen su inteligencia para decidir. Momento de color: anaranjado.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Día para darle importancia al plano económico. Revisen sus cuentas y traten de modificar hábitos de gastos. Mejoría y posibilidades nuevas. Momento de color: amarillo fuerte.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Necesidad de cambios en el plano afectivo. Buscan nuevos parámetros y nuevas pretensiones que se permiten sentir. Decisión y compromiso. Momento de color: perla.

Horóscopo del jueves 07 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con algunos imprevistos que deberán solucionar. Trámites atrasados y movimiento de papeles. Hagan de sus palabras mensaje positivo. Momento de color: oro.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) No dejen el hábito de dialogar con sus parejas. La palabra tiene el poder de llegar al otro y el modo en que la emitimos es el resultado. Amor. Momento de color: celeste claro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) La actividad económica será la protagonista en este día para ustedes geminianos. Pagos, cobros, contratos, ventas, compras. Buena jornada. Momento de color: amarillo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) A veces sentimos algo de confusión o de no saber qué hacer. La tranquilidad de espíritu es el punto de partida, siempre nos sobreponemos. Momento de color: amatista.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) La motivación en el hacer es fundamental para poder seguir adelante. Tolerar y mirar hacia adelante es la llave. Todo tiene solución. Momento de color: violeta oscuro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) La búsqueda de poder encontrar a la persona indicada puede dar resultados en este día. Invitaciones sociales, contactos nuevos, amistad. Momento de color: plateado.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos a veces la sensibilidad les juega una mala pasada. Aprender a ser más mentales ayudará a sufrir menos. Evolución. Momento de color: verde bosque.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Utilicen su don intuitivo y abran los ojos. A veces nos dejamos llevar por nuestra propia óptica pero la realidad del otro es distinta. Momento de color: azabache.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Pongan en funcionamiento su espíritu optimista y hagan de este día una jornada llena de buena energía y ganas. Logros. momento de color: anaranjado.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Dejar a los demás que se hagan cargo de sus propios problemas es ayudarlos a crecer en la responsabilidad. Amar es soltar también. Momento de color: luna llena.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Mucho trabajo en esta jornada con sensación de volver a empezar. Al peso de las cosas hay que darle el matiz que mejor nos haga. Momento de color: aguamarina.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) El sentido de responsabilidad es sobre todo con uno mismo. Lo que los demás quizás no vean, sí lo ve uno mismo con sus acciones. Purificación. Momento de color: verde.

Horóscopo del viernes 08 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Hay momentos de la vida que nos sentimos quebrados. La noticia es que no lo estamos. Nunca nos va a tocar más de lo que podemos soportar. Alegría. Momento de color: blanco.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Viernes provechoso en el plano social en el que podrán conocer gente nueva y agradable. Cuiden el dinero dejando de lado las tentaciones. Espiritualidad. Momento de color: oro.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Hay novedades en el plano financiero que les darán cierta sensación de alivio. No posterguen realizar pagos o saldar deudas. Satisfacción. Momento de color: anaranjado.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Precaución y análisis ante la idea de realizar ciertas compras. Busquen mejora de condiciones y asesoramiento honesto. Día para pensar en todo. Momento de color: plata.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Tomar distancia también tiene que ver con respetar al otro. El diálogo y la sinceridad a flor de piel. Se superan inconvenientes que parecían cerrados. Momento de color: menta.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Se permiten esperar antes de dar respuestas que son requeridas por otros. El tiempo en ciertos aspectos lo manejamos nosotros mismos. Superación. Momento de color: gris.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) El apuro que a veces tenemos por asuntos que necesitamos respuestas, no siempre se cumple. Sepan esperar y trabajar la ansiedad. Momento de color: turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Posible aparición de personas nuevas que tendrán trascendencia emocional y afectiva en ustedes. Valoración y compromiso con la salud. Momento de color: verde bosque.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Cuiden sus energías de los nervios y propónganse hacer un alto en el día para respirar hondo y relajarse. La vida pasa por el mejor lado. Momento de color: rosa.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Los miedos a veces nos paralizan y nos hacen ver borroso. Focalicen en el presente y no sientan que lo feo del pasado vuelve. Hoja nueva. Momento de color: oro.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Las tensiones nos hacen malas pasadas. Busquen poner sus ojos en sitios bellos, en el Arte, en las personas que aman. Día de renovación y calma. Momento de color: azul.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Viernes de contención y de comprensión con los suyos. Amar es todo y desde allí se nace y renace siempre. Reencuentro familiar, algarabía. Momento de color: esmeralda.

Horóscopo del sábado 09 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día con sensación de injusticia en el plano familiar. Conversar analizando en conciencia las cosas, ayuda a superarlas. Trabajen desde el amor. Momento de color: rosa suave.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Ayuda emocional por parte de amigos que les hace sentirse acompañados. El valor de los sentimientos a flor de piel. Salidas alegres. Momento de color: magenta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Conectarse con el paso del tiempo es bueno cuando vemos el valor que tiene la vida y la experiencia. Honrar lo que se tiene en todo sentido. Momento de color: luz.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Realización de sueños que esperaban poder lograr. Hay situaciones corregidas y sensación de que nunca pasaron. Renovación y pasos nuevos. Momento de color: arándano.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Encanto y magnetismo en un sábado con actividad social que les otorgará nuevos contactos y posibles nuevos amores. Pensamientos positivos. Momento de color: amarillo oro.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) Virginianos mediten bien hoy sobre esos movimientos financieros que desean realizar. A veces la ambición altera nuestras vidas. Momento de color: azul marino.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Librianos cuiden su dieta. Las tentaciones las tenemos todos, pero hay que poder poner freno. Día para realizar actividad física y acostumbrarse. Momento de color: verde.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Realización de actividades sociales que les darán un sábado pleno. Amor en puerta para algunos y otros dando fin a vínculos tóxicos. Momento de color: cian.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Fortaleza que surge de experiencias emocionales que se repiten y llegan. Es sano darse cuenta cuando debemos dar fin a situaciones. Momento de color: amatista.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) Sienten confianza en ustedes mismos para poder realizar las cosas que tienen en este día. Noticias que alegran y otras que se asumen. Momento de color: amarillo.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Posibilidad para solteros en este sábado con atracción especial y un halo seductor. Nuevos pensamientos en mente y creatividad que da soluciones. Momento de color: oro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Sienten que necesitan ciertos cambios de hábitos que competen a la salud. Asumir no fumar, comer sano y hacer ejercicio. Llamado que importa. Momento de color: uva.

Horóscopo del domingo 10 de marzo, 2024

Aries (21 de marzo al 20 de abril) Día de conversaciones en pareja o en familia. Sinceramiento y ansias de estar tranquilos y más unidos. No es necesario la discusión negativa. Momento de color: verde bosque.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo) Lindo domingo con salidas que reconfortan. Abren puertas mentales y emocionales y sienten que pueden liberarse más de la rutina que los altera. Momento de color: zanahoria.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio) Domingo intuitivo con acercamientos afectivos que los reconfortarán. Hay formas más fáciles para poder decir lo que se siente. Verdad. Momento de color: violeta.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) Cancerianos domingo con algo de nostalgia por recuerdos del pasado. Conectarse con las oportunidades constantes que da la vida, cura. Momento de color: luna llena.

Leo (23 de julio al 21 de agosto) Poder ver y afirmar que en la vida siempre llegan las soluciones y la premiación cuando se es bueno. Poder soltar y poner esperanza es la llave. Momento de color: anaranjado brillante.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre) El desapego al capricho o a las ideas que se fijan negativamente es cambiar la energía mirando hacia el futuro con total alegría. Plenitud. Momento de color: oro.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre) Las expectativas afectivas en este domingo podrán cumplirse si abren sus corazones. Evitar el recelo y la negatividad es lo importante. Apertura. Momento de color: turquesa.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre) Escorpianos día de permisos para poder ser más felices sin angustiarse por cosas que no lo valen. Adquieran el buen hábito de estar en paz. Momento de color: verde.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre) Un domingo cálido en los afectos que parecen a resguardo de ponerle sombras. Sensaciones plenas y crecimiento que libera. Momento de color: verde bosque.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero) estima y abrazo de reencuentro con allegados con quienes las cosas no estaban bien. Siempre elegir la paz. Hay novedades que satisfacen. Momento de color: rosa.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero) Espacio ganado y satisfacción por resultados en sus actividades. Domingo que relaja sus mentes y aliviana los pesos de las espaldas. Momento de color: cerezas.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) Altura espiritual para afrontar discusiones que llegan sin sentido. Día con luz plena que se emite desde sus almas. Posibilidad de conocer a alguien. Momento de color: azul.(Télam)