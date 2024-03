En la primera parte de la entrevista a GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Chacabuco aseguró que no es momento de poner el acento en la cobrabilidad local, aunque reconoció que hace falta un "rediseño" de las tasas municipales.

“No hay interlocutores, no hemos tenido la posibilidad de reunirnos con ningún ministro, con ningún funcionario del Gobierno”, señaló el jefe comunal.

“Usted no me da enojo, me da pena”, señaló el jefe comunal de Pehuajó tras el acto de inicio del ciclo lectivo 2024 en el distrito.