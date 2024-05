Ferroviarios advierten que el resultado de privatizar en los 90' fue la tragedia de Once

El trabajador y delegado de Unión Ferroviaria del Ferrocarril Sarmiento Cristian Duarte, dijo hoy que en el choque de trenes de la Línea San Martín de este viernes en el barrio porteño de Palermo, "no fue un accidente", sino que "hay responsables" y que “la alternativa no es privatizar. Lo vivimos en los 90 y el resultado son los 52 muertos de Once".

En el programa No la Ven que se emite por Radio Splendid, comentó que "estamos trabajando muy mal. Porque nosotros además de trabajar viajamos en tren y se viaja muy mal. Y año tras año, gestión tras gestión y gobierne quien gobierne no importa la bandera, ha recibido la profundización del deterioro".

Además, Duarte sostuvo: "La alternativa no es la privatización. Ya lo vivimos en los 90. Y el resultado de la privatización son los 52 muertos de Once. Nadie, ningún capital privado tiene como objetivo que la gente viaje mejor y que el trabajador trabajen mejor sino de que manera le puede sacar plata a eso y eso termina andando peor".

El delegado recordó que "después de la masacre de Once aparecieron algunos arreglos, pero ya algunas cosas no funcionan y hay que arreglarlas. Lo de Once, los trabajadores del Sarmiento, lo habíamos advertido 7 años antes. Dijimos que íbamos a un Cromañón ferroviario y eso fue en 2005 y nadie escuchó, pero luego sirvió para las condenas".

Con respecto al choque de este viernes, Duarte comentó cómo se hace para ir pidiendo vía y las comunicaciones entre maquinista y el control: "Un sistema paleativo que se tiene es pedir autorización por radio para habilitarte por tramo. Así funcionan muchas líneas hoy, por ejemplo, el sistema diesel del Ferrocarril Sarmiento".

Pero el paleativo, dice "sigue siendo del siglo pasado, y no estaba funcionado el sistema de señalización por el robo de cables. Y el robo de cables se da porque las empresas de seguridad privada ya no están trabajando como antes por el ajuste de este Gobierno y por eso recorren mucho menos las vías". (NA)