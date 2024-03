Luego de los protocolos de rigor en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez, el intendente Maximiliano Sciaini, dejó inaugurado el período de Sesiones Ordinarias del citado cuerpo legislativo, correspondientes al año 2024, con el siguiente discurso:

“SR PRESIDENTE, CONCEJALES, AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, PERIODISTAS, VECINOS DE ROQUE PÉREZ

Primero que nada, quiero agradecerle la presencia de cada uno de los presentes, y es un honor de dar cumplimiento a uno de los hechos más trascendentes de la vida democrática de nuestra comuna que es Inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias, en este caso la del año 2024 del Honorable Concejo Deliberante. Al respecto como todos ustedes saben nuestra gestión se inició el 10 de diciembre del pasado año 2023. Por lo tanto, el próximo 10 de Marzo se cumplirán 3 meses de nuestro mandato.

Pero permitanme retrotraerme a otra etapa de mi vida con algún rasgo de similitud a ésta. A finales del año 2019 yo asumía como Presidente de este Honorable cuerpo, y vienen a mi memoria los nervios que me acompañaban en aquella ocasión, Yo me hallaba sentado en la silla que hoy se encuentra Leo López, y cuando me toco dirigirles la palabra recuerdo que les dije en aquellos momentos que iba tratar de ser el Presidente del Concejo que terminara con la grieta política imperante.

Mi labor iba a ser bregar por todos y cada uno de los vecinos de nuestra querida ciudad teniendo conciencia de que más allá de nuestras lógicas y democráticas diferencias nuestra función era y siempre sería legislar con la única prioridad de la búsqueda del bienestar de nuestra comunidad y de cada uno de los vecinos que viven en ella. Ha pasado el tiempo y hoy con el honor que me han brindado los vecinos de Roque Pérez de elegirme para guiar los destinos de nuestra ciudad desde el sillón del intendente municipal debo reafirmar aquellos conceptos. Por lo tanto, les digo sin temor a equivocarme que la Política en general y los políticos en particular debemos ponernos a trabajar inmediatamente en forma mancomunada para resolver los problemas que acechan a nuestra sociedad. No se puede esperar.

En este momento de crisis sabemos que muchas familias no lo están pasando como debieran. Así que ante este hecho innegable todos sin distinciones de bandería debemos imperiosamente buscar una solución o al menos atemperar de alguna manera esta realidad que nos sacude. Tenemos muy en claro el desafió al cual enfrentamos. Alguna vez el tres veces Presidente de la República Argentina Juan Domingo Perón manifestó - “Gobernar es dar trabajo” Por ende el panorama es claro. Nuestra tarea sin dudas aun en este difícil momento es justamente esa, intentar desde nuestro lugar en el municipio crear las máximas condiciones posibles para Generar Trabajo en Roque Pérez. Y si podemos darle continuidad a este periodo de gestación trataremos conseguir crear un Circulo Virtuoso. Donde la Producción Cree Trabajo, éste materialice riqueza, la misma desemboque en bienestar, y éste engendre más trabajo y así se complete el proceso que termine en el crecimiento de la comunidad y la prosperidad de sus ciudadanos. Claro, que no quiero quedarme con palabras grandilocuentes, frases hechas de contenidos vacíos. Yo digo, y que nadie se sienta atacado, pero no es muy difícil advertir el crecimiento que se ha dado en los últimos tiempos en las localidades vecinas en contraposición al estancamiento de la nuestra, por lo menos en cuanto a la producción y el trabajo. Debemos rápidamente revertir esa tendencia. Nadie Ignora como lo mencionábamos que lamentablemente nos encontramos inmersos en una crisis económica de alcance nacional, Provincial y por consecuencia Municipal, no obstante, y a pesar de ello desde el departamento Ejecutivo hemos empezado a atacar el problema de raíz.

Como primera medida y a pesar de la situación económica, hemos decidido en consenso con los gremios municipales dar un aumento en los sueldos de nuestros trabajadores de un mínimo anual del 100%, un 25 % en febrero, otro 25% en marzo, en julio un mínimo de un 25% y otro 25% en septiembre, también modificamos aumentando notablemente el presentismo.

Estamos iniciando un proceso tendiente a poner “blanco sobre Negro” en cuanto a la situación legal de los terrenos que componen nuestro parque industrial. Luego que este procedimiento finalice y tengamos normalizado este item inmediatamente iniciaremos un programa que tenga como objetivo la inserción productiva en el mismo con todas las herramientas que tengamos a mano. Estamos abiertos a todas las inquietudes y propuestas vinculadas al sector. Como decíamos en campaña el municipio tomará en cuanto a esto una posición decididamente activa buscando lo que antes relatábamos. Queremos más empresas. Grandes o chicas. Necesitamos más trabajo para los roqueperenses y para ello somos receptivos a cualquier iniciativa. Esta vez tenemos que lograrlo. Es menester concretarlo para de una buena vez cambiar la historia en serio.-

Entendemos también como un sector productivo y desperdiciado para generar ingresos a nuestra ciudad es el turismo, que hoy de alguna manera lo vemos desaprovechado en ese sentido, por ello buscaremos las formas más convenientes para que puedan generar beneficios económicos en nuestra localidad.

Entendemos que es un año según el Presidente, de poco y nada obra pública, por lo cual focalizaremos nuestros ingresos por las tasas en dar la mejor contraprestación posible.

Pero de seguro prontamente ya hablaremos más detalladamente sobre todos estos temas que a mi juicio son fundamentales en el futuro de nuestra ciudad. Hoy tal vez no sea el ámbito para tratar sobre los mismos, porque estamos en la inauguración del nuevo periodo de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. Queremos también mencionar que en estos tres meses tal cual habíamos prometido este municipio ha estado abierto para quienes lo han requerido. Yo como Intendente Municipal he atendido prácticamente todos los días a quien ha tenido necesidad de hablar conmigo sin ningún tipo de banderías políticas, es más, por ahí tal vez algunos todavía no lo han podido concretar, a ellos les pido que me tengan un poco de paciencia que seguramente a la brevedad en consonancia con los tiempos lo podremos formalizar.

Cambiando la metodología a los fines de no hacer tan extensa esta sesión vamos a dejar a cada concejal y todos los roqueperenses en la página del municipio la publicación de la memoria y balance del año 2023. Tenemos perfectamente en claro que nuestra obligación es gobernar para el conjunto de nuestra sociedad sin ningún tipo de exclusiones, y ese es nuestro compromiso como mencionaba anteriormente. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito que uds me ayuden. El Dr. Raúl Alfonsín dijo en alguna oportunidad que con la democracia se come, se cura y se educa. Queremos desde nuestro gobierno apuntar a ese objetivo.

El presidente de los Estados Unidos John Kennedy declaro en un discurso -” No preguntes que puede hacer tu pais por ti ... pregúntate que puedes hacer tu por tu país”-

Sabemos que no somos infalibles. Tenemos conciencia de que podemos equivocarnos. Es más seguramente con el correr del tiempo lo haremos más de una vez. Por eso que uds son importantes, yo diría que imprescindibles. Las puertas de la Municipalidad y las del despacho del intendente están y estarán abiertas a todas las inquietudes que uds. requieran.

Así que antes de finalizar quiero dejarles una última reflexión. Juan Domingo Perón paso de decir que para un peronista no había nada mejor que otro peronista, a afirmar que para un Argentino no había nada mejor que otro Argentino. Para mi hoy sin ninguna duda ... “Para un Roqueperense no hay nada mejor que otro Roqueperense”.

Así de esta manera declaro inaugurada las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante en este periodo 2024. Muchisimas Gracias”.

Destacamos que se encontraba presente parte de su gabinete de gobierno, todos los concejales de las diferentes bancadas, el presidente del HCD Leandro López y la secretaria Samantha Vinay, como así también jefes policiales, consejeros escolares, el párroco Mauricio Scoltore, el ayudante de Fiscal Dr. Luciano Di Grazia, medios de prensa y público en general.