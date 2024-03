Terrible testimonio de influencer violada en grupo en India

La influencer brasileña-española Fernanda, que fue violada en grupo cuando recorría la India con su esposo en moto, en el momento en el que se acampaban en la región de Dumka, contó detalles de la pesadilla que le tocó vivir.

“Pensábamos que nos mataban, estábamos seguros. Nos decían que nos iban a matar”, sostuvo en declaraciones a la cadena COPE, de España.

Fernanda relató que en el inicio del ataque intentó llamar al servicio de emergencias, pero no pudo precisar el lugar en el que se encontraban.

También indicó que cuando vio a un hombre con un cuchillo tomó una pica para defenderse, pero los atacantes la sorprendieron de atrás y la redujeron.

“Cuando salgo de la tienda, veo a uno con un cuchillo y tomé la piqueta. Pero me agarraron de la chaqueta y me empezaron a tirar de los pelos. Aún hoy se me cae pelo cuando me peino”, relató.

Fernanda contó que la violaron durante unas tres horas y que se turnaban. “Me quitaron la ropa, se iban turnando y ahí estuvieron casi tres horas. Perdí la cuenta... Preguntaba por Vicente, si estaba bien... Después de este tiempo, uno me da ropa y me dice que me vista. Pero se da la vuelta y vuelve a violarme”, recordó.

“Se subieron encima mío y restregaron mi cara por el suelo. Con la culata me dieron en la cabeza y solo decían ´only sex´. Ahí me quitaron toda la ropa, me violaron y se fueron turnando mientras se quedaban vigilando”´, contó además en declaraciones a otro medio ibérico, Antena.



”Se han destrozado la vida y las nuestras. Las suyas porque ahora no saldrán nunca de la cárcel y las nuestras por lo que nos han hecho”, se lamentó sobre el cruento ataque, por el cual por el momento hay al menos tres detenidos.

El ataque se produjo cuando los viajeros dormían en una tienda de campaña en las afueras de la aldea de Kunji y mientras la mujer era violada, su esposo fue salvajemente golpeado.

“Se la iban llevando y yo salí hacia ella y entonces vinieron cuatro, me lanzaron una piedra a la cabeza, me tiraron al suelo y me amordazaron”, rememoró el hombre.

“Les rogué que parasen, les ofrecí dinero, que se llevaran todo lo que teníamos. Pero no estaban allí para robarnos. No tocaron las motos ni se llevaron los 300 dólares que les decía que tenía en la cartera. Estuvieron tres horas violando a Fernanda", agregó.

La pareja recibió frente a las cámaras una copia del caso y un cheque por un millón de rupias, aproximadamente 12.000 dólares, de manos de las autoridades del distrito de Dumka.

La ley de la India establece un programa de compensación de la víctima que, en el caso de violación en grupo, va de 500.000 a un millón de rupias según varias consideraciones destinada a personas que sufrieron ofensas sexuales, y necesitan rehabilitación o atención psicológica.

NA