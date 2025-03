Javier Alonso cruzó a Milei: "Mienten sistemáticamente"

La relación entre Axel Kicillof y Javier Milei alcanzó un nuevo punto de conflicto tras la declaración del presidente pidiendo la renuncia del gobernador bonaerense debido a la crisis de inseguridad en la provincia. En respuesta, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce y acusó a Milei de "mentir sistemáticamente" sobre la situación delictiva en el territorio.

“Es un tema recurrente en el conurbano, sobre todo en tiempos electorales, donde el debate mediático y la utilización política de la inseguridad se recrudecen. En lugar de poner a disposición las fuerzas federales para combatir el narcotráfico en la provincia, el presidente exige la renuncia de un gobernador que ganó por más de 20 puntos. Hay límites incluso en la utilización de Twitter”, expresó Alonso este sábado en una entrevista radial.

La respuesta a la amenaza de intervención federal

El ministro de Seguridad bonaerense también rechazó la posibilidad de que Nación intervenga en la provincia y advirtió sobre la necesidad de cooperación entre ambas administraciones. “Necesitamos trabajar juntos. No se puede borrar con el codo lo que se escribió en Twitter. Es el presidente, no puede amenazar con una intervención federal. Esta lógica de decir que el gobernador es un baño de sangre no se corresponde con la realidad. Mienten sistemáticamente”, subrayó.

Además, el funcionario defendió la gestión de Kicillof y afirmó que la provincia presenta “muchísimos homicidios menos que en los años anteriores”.

Los datos de la inseguridad en Buenos Aires

Alonso también se refirió a la estadística delictiva y los hechos recientes que encendieron la polémica, como el asesinato de la niña Kim Gómez en La Plata. “En todas las esquinas pasaron hechos graves. Hay 2.000 homicidios en el país y el 40% ocurrieron en la provincia de Buenos Aires porque el 40% de la población vive acá”, explicó.

“Kicillof gobierna hace cinco años y es el gobernador con menos homicidios de los últimos 25 años en la provincia. ¿Usted conoce una sociedad donde no hay homicidios? Hay menos muertos que antes”, agregó Alonso.

Además, destacó que la provincia cuenta con “326 presos cada 100.000 habitantes, mientras que en otras provincias el promedio es de 380 cada 100.000 habitantes”. También defendió la construcción de nuevas cárceles: “El gobernador creó 12.000 plazas penitenciarias, algo que no hizo ningún gobernador antes. Esos son datos objetivos”.

Jorge Macri se sumó a la disputa

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también criticó la gestión de Kicillof en materia de seguridad y calificó la situación en la provincia como “catastrófica y descontrolada”. “Quiero que Kicillof se haga cargo, no quiero relevarlo de ninguna de sus responsabilidades”, sostuvo en declaraciones radiales.

Ante esto, Alonso respondió con dureza: “¿Cuántas plazas penitenciarias construyó Macri? Hace 20 años que están reclamando ser autónomos y tener su propio servicio penitenciario. ¿Cuántas cárceles construyó?”.

Y agregó: “A él todos los días se le escapa un preso. Por favor, hay que ser serios. Más allá de las frases grandilocuentes, hay que ver en qué invierte cada uno”.

La reacción de Kicillof

El gobernador bonaerense convocó a una conferencia de prensa en La Plata, donde acusó a Milei de utilizar la inseguridad con fines políticos y de desentenderse del problema del narcotráfico. “No es serio decir que la solución es que yo renuncie. Necesitamos un trabajo conjunto, pero el presidente está más enfocado en Twitter que en gobernar”, lanzó.

Además, anunció que denunciará a la Casa Rosada por una “posible comisión de delitos contra el orden constitucional” ante las amenazas de intervención federal.

Un conflicto sin tregua

La disputa entre Nación y Provincia por la inseguridad sigue escalando, con acusaciones cruzadas y sin señales de acuerdo a corto plazo. Mientras Kicillof insiste en que Milei debe enviar más fuerzas federales, desde el gobierno nacional responden con críticas a la gestión bonaerense y presionan para que se hagan cambios en la conducción provincial.

Por ahora, la seguridad sigue siendo un tema de alta tensión política, con un trasfondo electoral que marca el ritmo de los enfrentamientos entre las principales figuras del país.