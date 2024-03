Consultá el Horóscopo según tu signo del 11 al 17 de marzo

HORÓSCOPO DEL LUNES 11 DE MARZO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Muchas veces hay que esperar y tratar de buscar otros modos para lograr las cosas que nos proponemos. No sentir que uno fracasa, sino que tiene que hacer otros intentos con el mismo espíritu o más. Todo puede ser, sin duda. Olviden dolor.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las alternativas que trae el día en el ámbito laboral abarcan propuestas de diferentes matices que los que tienen entrevistas o buscan, tendrán que considerar. Todo es posible aprender, con voluntad y predisposición, todo se puede. Propónganse generarse energías renovadas para la semana.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día apto para entrevistas laborales, planteos y reuniones en las que hay que llegar a acuerdos. Los corazones geminianos con fuerza y ganas de proyectar una nueva manera de manejarse en la pareja. Sobre todo las que ya tienen años. Innovar, proponer, sentir que se puede vivir mejor. Anímense.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Vicisitudes y acontecimientos que podrían ocuparle este día con mucho trabajo. Las finanzas con nuevo disparador que les daría un cierto alivio frente a los gastos y compromisos que refieren al movimiento de su economía. No siempre las cosas salen a nuestro modo o gusto, aceptarlo es sano.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Amplio margen a favor de los leoninos en controversias que podrían darse en el trabajo. Cuando uno es bien intencionado y demuestra su don de gente y ganas de que las cosas tengan las mejores soluciones, siempre se gana. Procuren no tener toda la energía puesta en las actividades.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Altura y capacidad intelectual para estos colosales mentales del Zodíaco. Surgen ideas nuevas en un día con mucha precisión y posibilidad de crecimiento en el área laboral. Corazones orgullosos que deberían poder suavizarse ante esos momentos en que el enojo se apodera de ustedes. Busquen paz.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los librianos con cierres de situaciones, y comienzos de otras. Hoy es un buen día para la búsqueda interna y la proyección de cosas que se quieren lograr. Adelantos y buena predisposición. Corazones muy acompañados, déjense llevar por el amor que sienten y que es correspondido.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Háganse el tiempo para poder hacer esos trámites que no pueden postergarse. Hoy es un día muy apto para todo lo que refiere a papeleo, firmas, asuntos legales, inicios y resoluciones. Corazones celebrados y amados, Escorpio procura asentarse en el amor y muchos lo lograrán. Crecimiento.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Movimiento en los asuntos del corazón. Jornada complicada en el área laboral pero con soluciones que no van a tardar en llegar. Salud con motivación y ganas de poder recuperar el peso más saludable y de sonreírse en el espejo. Llegan siempre los momentos felices. Pongan lo mejor de ustedes.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Los capricorinianos con bastantes ocupaciones y movimientos en el día. No dejen de considerar tener otro punto de vista, despierten sus ganas de conectarse con la alegría y el entretenimiento a los que tenemos derecho. Cabritas, aflojen tensiones y conéctense con la bella parte de la vida.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Hay aires nuevos para los muy originales acuarianos con esa regencia única y multifacética de su Urano azul. Aprovechen para proponer, hacer, rehacer, crear, revisar y plasmar. Simultaneidad de hechos que los ponen arriba en las emociones y sensación de éxito. Amor que acompaña.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Camino justo y necesario hoy para que se den las cosas esperadas en el área de las actividades. No resistan ni callen, planteen que serán escuchados y comprendidos. Momento interesante en las cuestiones afectivas, recibirán invitaciones o salidas muy promisorias. Abrir el espectro social.

HORÓSCOPO DEL MARTES 12 DE MARZO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aprender que las relaciones humanas en el ámbito laboral a veces conllevan a discusiones o a enemistades. Conectarse con la mejor parte de cada uno es sanador. Ensayo afectivo y mucho pensamiento analizando la situación de las parejas. Saber lo que se quiere es primordial.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No sientan que perdieron su armonía. Equilibrados y serenos los taurinos, pueden conectarse con la realidad profunda de cada problema y no desesperar. Noticias en el plano de las actividades, incentivo nuevo que llega dándoles alivio incluso en el plano económico. Saldarán deudas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se sentirán apoyados y comprendidos por allegados que los quieren. Abrirse es permitir sentirse aliviados, no posterguen esa posibilidad. Geminianos posibilidad de conocer nuevas personas que podrían tocarles fuerte los corazones. Alegría y nueva energía ayudándolos a cerrar etapas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Desconcierto posible por reacciones en el ámbito laboral. Aclaren las cosas y busquen concluir lo que les preocupa. No dejen de lado sus ideas o proyectos a futuro que tienen, vayan trabajando y creyendo más en ustedes. Nada es para desesperarse. Amor puro que se demuestra naturalmente.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Hagan un análisis de sus vínculos afectivos procurando razonar que aquellos que no les dan lo que ustedes necesitan, es mejor poder soltar. El amor no se negocia ni se puede forzar. Traten de aceptar. Las finanzas con cierta perspectiva positiva, dándoles posibilidades más amplias para poder crecer.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Retractarse a tiempo y poder poner más claridad en las palabras que formulamos, siempre es beneficioso para todos. Día que podría acercarles nuevos anuncios o llamados importantes en el plano laboral. Movimiento en asuntos de papeles y sensación de que las cosas están marchando.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Organícense para realizar cada cosa a la vez, no se atolondren librianos. Día intenso que los hará sentir cierto cansancio. Coloquen sus palabras en el momento justo y en el lugar justo, verán resultados que los sorprenderán. Alimenten sus cuerpos y almas sanamente, materialicen su equilibrio.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Todo es cuestión de empezar. Animarse a realizar las cosas es probarse y crecer. En el plano afectivo, empecinarse es poco útil. Siempre el camino es racionalizar y ver un poco desde afuera el cómo funcionan esos vínculos. Buscar estar bien. Las actividades con buena jornada y entusiasmo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos si sienten que están atrasados en trámites y papeleos que deban atender, traten hoy hacerse el rato. Las finanzas están con cierta mejoría, aprovechen para saldar, pagar, devolver. Siempre se sale a flote, no lo duden. Las relaciones afectivas con ganas de cambios o nuevos rumbos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cabritas analizan hoy distintas posibilidades y se plantean buscar nuevos rumbos en el plano de las actividades. Hay calor y ansias de crecimiento. Ambición y planificación justas. Verán sus proyectos ansiados empezar a consolidarse.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Ver la propia evolución es altamente positivo. En momentos de debilidad, mirar los logros es una inyección de optimismo y esperanza. No relativicen los diálogos que les piden sus parejas, a veces uno olvida escuchar al otro y es base en los vínculos el diálogo y el respeto a lo que al otro le pasa.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sensación de renovación que viene desde dentro, aquellos que lograron terminar vínculos tóxicos. Darse cuenta a tiempo de lo perjudicial que algunas cosas o personas son, es sanar. Las finanzas de los espirituales piscianos, en ascenso dándoles un nuevo ímpetu para volver a empezar y crecer.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 13 DE MARZO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Se aventura una jornada con sorpresas agradables y cuestiones imprevistas. Pongan lo mejor de ustedes en el trabajo demostrando sus dones de responsabilidad y empeño. Salud con necesidad poder calmar la ansiedad. No olviden que todo pasa.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día algo convulsionado dadas situaciones confusas en el área laboral. Colaboren para que las cosas mejoren. Hay sensación de incertidumbre en los afectos, propónganse sinceramente terminar con los celos que sólo dan negatividad. Poder aprender a valorar el lugar tanto propio como del otro.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Jornada con mucho trabajo, como en todos lados, si hay complicaciones, no se desesperen. Habría posibilidad de pequeño cambio geminianos muy bien aspectados. Reencuentro afectivo, recuerdos y alegría. Superan conflictos de vieja data que los alivianará en varios sentidos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Si pueden terminar hoy mismo con los trámites atrasados, háganlo. Día bien aspectado para reuniones, firmas o acuerdos. Los asuntos financieros bien organizados dándoles posibilidades a futuro de pensar en mudanza o mejorar sus hogares. Procuren no reprochar en la familia.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Los leoninos con aires de alegría dada visita importante del pasado que tiene que ver con los afectos. El área laboral con bastante trabajo y algunos inconvenientes que les insumirán más tiempo. De todos modos, tranquilidad. Hay cierta conciencia sobre algunos vínculos no muy sanos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Hay inconvenientes en el entorno laboral que podrían salpicar lo de ustedes. Estén atentos y aclaren las cosas. Un movimiento en las emociones que aquejan a la familia. Noticias que llegan y que llaman a tener que resolver en el plano financiero que de todos modos se está a tiempo.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Es éste un día ideal para poder realizar pedidos, reclamos o tener diálogos que les importen en todas las áreas. Los librianos con su don de diplomacia, logran desde la sincera emanación de amistad natural, lo que se proponen. Nuevos sueños para poder considerar llevar a cabo. Creatividad.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Siempre Escorpio es un signo que emite mucha energía. Quietos o en movimiento, a estos nativos es imposible dejar de percibirlos. Usarán hoy este despliegue magistral para afrontar situaciones algo difíciles. Alivianen su sentido de responsabilidad en asuntos que no son suyos. Éxito mayor.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Estimen que hoy será un día con esperas y con atrasos en trámites que deberían ya estar realizados. Apresurarse o enervarse, sólo logra alterar las emociones y el sistema nervioso, sin aportes positivos. Hay algunas emociones encontradas que perturban los vínculos afectivos. Calma.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una suerte de acontecimientos muy ventajosos en el ámbito económico. Las cabritas hoy gozarán de logros materiales y consolidaciones importantes en el área de las actividades. El corazón, algo contrariado. Traten de equilibrar y priorizar el amor, conversen, recuerden los mejores momentos.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Una lucha interna que los llevará a tomar decisiones importantes en el área laboral. Acuario luce por su originalidad y brillantez. Uranianos hoy piensen bien y déjense llevar por su don interno de saber lo que quieren. Libertad de acción con la gran responsabilidad que también naturalmente tienen.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Ímpetu y valor es lo que sentirán hoy estos nativos harto intuitivos y especiales. Tomarán las riendas para resolver inconvenientes de larga data en el plano financiero. Día energético y con amplias posibilidades de resolver asuntos importantes. Pongan su atención y originalidad. Logros.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 14 DE MARZO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Espontaneidad y mucha energía para estos nativos repletos de movimiento y brío. Logran ingresar a sitios jamás soñados aunque deseados, dándoles otro panorama a futuro en el aspecto financiero. Alivio y buena predisposición, aprovechen esta buena jornada para proponer.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Vibración positiva por noticias que llegan a ustedes que alivianarían el ámbito financiero. Los taurinos saben cómo organizar las ganancias por lo que verán un buen resultado. Sentirán atracción especial de sus parejas. Aprovechen este día en todo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Hay mucha energía en este día pleno de emociones para los geminianos. Reencuentros o citas que les darían nuevas posibilidades de crecer en los afectos. Sensación de apertura espiritual que les abre un poco más el camino espiritual que bien necesario es para poder tener mayor tranquilidad y armonía.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los cancerianos muy compenetrados en lograr que personas de sus entornos logren conciliar. Hay situaciones que se interponen entre la necesidad y la obligación, equiparar y no ser tan subjetivos, actitud muy típica de estos nativos algo obstinados o que les cuesta aceptar.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Reuniones que para los leoninos quizás no sean importantes, traten de conectarse con la necesidad de sus allegados y háganlos sonreír. Saber que hay cuestiones que pueden ser postergadas, y que hay otras que quizás no deban serlo. Afrontar desde donde se pueda. equilibrio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los momentos de esta jornada serán lindos, tranquilos y con novedades en el plano familiar muy alentadoras. Hay cortes de vínculos que son los indicados a la hora de evaluar el día a día de ciertas relaciones. Se logra la paz y se reconectan virginianos con mayor intensidad con ustedes mismos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los librianos con alto contenido emocional y romántico, vivirán esta jornada con alegría compartida, compenetración e ilusión. Librianos, siéntense a sacar cuentas y traten de esquivar gastos por tentaciones, el gusto por lo bello o por las cosas materiales es algo a controlar.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los psíquicos del Zodíaco con alta espiritualidad que aplicarán con quienes conviven dando un halo de comprensión y de nuevo aire pacífico que era necesario. Sintonía, proyecto en común y punto de partida con personas del entorno de las actividades, socios en armonía.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los arqueros con bastante tranquilidad, se toman el día para poder conectarse sin pausa ni obligaciones con su yo interior. El espíritu de estos nativos en sintonía con el Cosmos que los ayuda a poder llegar a conclusiones claras. Las actividades con creatividad y eficiencia.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Jornada laboral para muchos en la que pondrán lo mejor de sí dando demostración fiel de cuán responsables son los capricornianos. Innegable virtud, que abarca a todos en diferentes espacios de sus nutridas vidas. Los corazones con sensación solitaria para algunos.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los aguateros con un día emocional y de mucho entusiasmo por llamados. Proyectan con mayor seriedad y convicción planes a futuro que van de mudanzas a cambios de trabajo. Imaginen bien y pongan los puntos de importancia para focalizarse mejor. Sensación.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Jornada con emociones surtidas, traten de no contradecir sus principios y no se enganchen en las posibles discusiones que puedan surgir y que no llevan a nada positivo. No desequilibren su modo sano de comer. Día activo, no pierdan sus oportunidades de diálogo.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 15 DE MARZO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Un poco áspero el día en el ámbito laboral, traten de poner la mejor energía, las cosas siempre pueden cambiar. La voluntad tiene que ver con la responsabilidad. Los ánimos algo bajos, refúgiense en sus buenas parejas que siempre tienen el cobijo que necesitan.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

En tonos románticos y deseosos, los momentos con las parejas son hoy especiales. Se compenetran y acompañan. Habrían posibilidades en el área laboral de tener un reconocimiento y aumento de confianza que conllevaría una mejora con el dinero. Ambiciones sanas con proyectos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos, a lucirse en esta jornada en la que tendrán una lucidez especial combinando con el don de la simpatía de estos nativos mercurianos. Siempre hay posibilidades de crecer, el punto es partir desde la simpleza, sin dejar de ser el que se es. Crecimiento.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Novedades recibirían los cancerianos que podría darles cierto respiro en el plano económico. Podrán proyectar una compra o inversión que tenían programada. Llamada de alguien importante que los ayudará en tema familiar. Replanteen y dialoguen sin temor, den sus explicaciones o sensaciones.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Coincidencia que les dará la pista para poder seguir adelante con algo que sospechan. Siempre que se dude no debe estar presente ningún sentimiento negativo. Proceder desde la paz. Hoy no habría buena aspectación para acuerdos, firmas, contratos y o diálogos importantes.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Podría haber novedades con respecto a noticias de papeles que están esperando. La sensación de desconfianza sobre las parejas es una fantasía algo peligrosa e innecesaria. Mejor es poder decir y comprender que no hace falta la presencia de los celos. Liberación vínculos tóxicos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Alivio en el ámbito laboral, las cosas mejoran, compañerismo y buen humor. Se llevan una sorpresa en el plano afectivo. Resurgiría el amor y las ganas de seguir apostando a construir algo bello con la persona elegida. Dejen de lado los malos pensamientos y busquen calmar.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El que busca encuentra dice el refrán, en este caso ustedes lograrán después de larga lucha y dedicación, que se les dé ese vínculo afectivo. Se sorprenderán por la coincidencia, era cuestión de animarse para ambos. Día bueno para entrevistas, reuniones o cuestiones de papeles.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Una nueva expectativa surgirá en el área de las actividades. Se amplían los horizontes y las posibilidades creativas. El corazón de los que no están en pareja, podrían recibir un llamado y un sonar de campanas románticas. Día para soñar y darse el gusto de pretender poder mejorar.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Es muy posible que suceda lo esperado para aquellos con asuntos de papeles o judiciales. Alivio financiero que les traería la posibilidad de saldar algunas deudas. La salud requiere vigilancia, no olvidar que la Medicina hoy es prevención. No pongan condimentos negativos en el amor.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Posible propuesta de traslado en el plano laboral para algunos. Surgen posibilidades que dependerán de la decisión y análisis de ustedes mismos. Ganas de soledad y de no sentirse invadidos, hoy los acuarianos relucirán su natural don de libertad y libre albedrío.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos, a saldar deudas emocionales con algunos integrantes de la familia cercana. Negativo es acumular broncas y desdichas, no es bueno resentirse o sufrir sin poder hablar con quien tengamos el problema. Escuchen al otro, todos tenemos nuestras razones y equívocos.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 16 DE MARZO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Ánimos algo encontrados con pensamientos que los remiten al pasado. Siempre que se sientan melancólicos recuerden que las cosas negativas de algunas relaciones quedaron atrás. Llamado importante, consejos justos. Aprovechen la bonanza de esta jornada.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Vívida jornada en la que los encuentros afectivos serían el motivo del día. Lograrán poder ingresar al corazón de quienes están conociendo. Aquellos que tengan compromisos eviten tentaciones con el pasado. Sorpresas agradables en el plano de las actividades.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Con ganas de tomarse una tregua el día se presta para que puedan darse el gusto de tener un buen rato en soledad. No sería negativo nunca que todos nos tomáramos tiempo para nosotros mismos. Es mejor para todos hacer cosas para uno mismo también. Tranquilidad.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Tranquilidad que asoma en este día pleno para las relaciones afectivas. No es lejana una conclusión positiva para las parejas. Ansias y apego sano. Las finanzas se acomodan, paciencia y firmeza son la clave, analizar las conveniencias es bueno. Dense tiempo.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No es necesario perturbar los ánimos frente a dichos o comentarios que de innecesarios y grotescos rayan lo cómico. No den respuestas si no están seguros sobre cuestiones que tengan alguna duda en ver. Respetar a uno como al otro es primordial.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Sin apuros ni compromisos será esta una jornada calma aún para aquellos que tengan que trabajar. Premian su capacidad, recibirán un llamado alentador en el área de las actividades. Podrían dedicarse a lo suyo si planifican poder animarse a realizar emprendimientos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos aprovechen este día para sacar lo que no es necesario de sus casas. Limpiar ordenar genera nueva energía higiénica en todos los sentidos. Revisen sus diálogos con amigos, a veces hieren sin darse cuenta. La espontaneidad y frescura librianas a veces es mal entendida.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos, arriba a ustedes una jornada entretenida y suelta. Aprovechen los que tengan pareja para disfrutar de la compañía. Planifican ganas de mudanza o de cambios en el hogar, es una buena posibilidad para empezar a permitirse tener esos cambios.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No arriesguen su día comprometiéndose con gente que no les aporta tranquilidad. A veces es mejor decir que no a aceptar situaciones incómodas. Proyectan con creatividad un emprendimiento a futuro con el que sueñan poder realizar.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Algo complicada la jornada para aquellas cabritas que tengan que cumplir con tareas. Surgen inconvenientes que serán subsanados sin problema. Familia y amigos con buenas noticias que les darán felicidad. Día colorido.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Los recuerdos afloran luego de pensar mucho en personas del pasado. Dicho está, es pasado. Aprender a protegernos incluso de nosotros mismos en momentos de debilidad. Talento inusitado que les dará amplitud mental para proyectos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Se verán inmiscuidos en problemas de amigos que los estarían necesitando. Traten de poner distancia emocional y otorgar sus mejores partes a quienes les piden ayuda. Preparan sus mentes para saber pedir lo que necesitan en su lugar de trabajo.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 17 DE MARZO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día atareado con mucha energía a la vez por lo que pasarán las horas muy ocupados pero con todo finalmente resuelto. Noticia de papeles, o firmas o acuerdos o transacciones con excelente aspectación que confirmarán en la semana. Salud óptima.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Cierta incertidumbre por promesas que les hicieron y no son tal les dijeron. Traten de serenarse y hablar claro. El corazón muy bien, hay encuentros y reencuentros en este día con mezcla de sensaciones que les completarán una jornada no mala.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Sonrían geminianos tendrán una jornada muy positiva en el plano afectivo. Llegan a ustedes personas con energía buena con interesantes ideas y aires frescos con nuevos puntos de vista. Innovación de pensamientos y análisis de situaciones con mucha lucidez.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día muy bien aspectado para reuniones laborales y resoluciones. Llegan a ustedes personas que les darán posibilidades en otros ámbitos incluso laborales. Buscan en sus corazones lo que desde la realidad no llega, traten de no negar la verdad y abrir los horizontes.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Día con mucho trabajo y cansancio. Se les juntan cosas que postergadas de tiempo necesitan de su atención. Los afectos muy bien aspectados, sobre todo para aquellos que están iniciando relaciones. Seguridad mayor en el plano económico. Conciencia de ahorro.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Mente lúcida en esta jornada donde los compromisos tendrán su protagonismo. Llegaría a ustedes una versión de ciertos hechos que competen a familiares. Tómense las cosas con calma y naturalidad. Desistan de continuar con personas tóxicas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los librianos tendrán un día pleno. Amor y compenetración como hace tiempo no sienten. Prosperidad. Hay asuntos que tienen que ver con el dinero que deberían sentarse a revisar. Cuidado con los gastos innecesarios. Cautela.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Día en el que las discusiones podrían llegar a un tono innecesario y sin final feliz. Hay que aprender a cuidar tanto el pensamiento como las palabras, una vez dichas, implican compromiso. Salud con nervios. Busquen calma.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los ánimos con aires frescos y nuevos, llevan a los sagitarianos a querer más en el plano laboral. Piensan y programan nuevas salidas y búsquedas más productivas. Amor impecable con problemas que ya no lo son. Belleza de día.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Aquellos que tengan ganas de estar solos, háganlo. No siempre tenemos que estar ocupados de los problemas en momentos en los que no podemos resolverlos. Paso a paso, viene la consolidación de parejas con mayor comprensión y frescura.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Jornada para ponerse al día con arreglos en la casa. Traten de hacerlo desde el gusto y no desde la bronca. Podrían tener buenas novedades para pasar una buena noche. Los que estén en pareja estarán divertidos y contentos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los momentos podrían tornarse algo incómodos frente a reunión con familiares lejanos. Traten de conectarse con la mejor parte de cada persona, todos la tenemos. Creatividad y empuje con ganas de remodelar la casa. (NA)