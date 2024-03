Entrevista GLP. Carlos Ferraris: “Tenemos que proteger a nuestro distrito” frente a las medidas de Milei

–Este verano para muchos no fue de vacaciones, sino al contrario: de redoblar o triplicar los esfuerzos, teniendo en cuenta lo compleja que está la macroeconomía del país, ¿verdad?

La verdad que sí. Hemos estado todo el verano abocados a trabajar y analizar cada una de las medidas que bajan a nivel nacional, pero de alguna manera nosotros tenemos que tratar de proteger el distrito, en este caso, el territorio. Así que, sí, haciendo números, pidiendo datos, trabajando con todo el gabinete, protegiendo que no retrocedamos en ninguno de los avances que hemos tenido, que han sido muchos. La verdad que esa preocupación sigue latente; sin embargo, bueno, tratando de hacer todos los esfuerzos necesarios para cuidar a nuestra gente, que es lo más importante, que es para lo que nos eligieron.

–Carlos, ¡qué debate en la Argentina en este momento sobre el tema de la coparticipación nacional! Y, obviamente, los municipios también empiezan a ver: “Nosotros aportamos a Povincia, Provincia aporta a Nación, pero la soja está acá a tres cuadras”. Cuántos vecinos de Leandro N Alem quisieran simplemente arreglarse con “la propia”, ¿no? Y ver que faltan recursos, por ejemplo, para el hospital... Me imagino que deben ser sensaciones encontradas.

Sí, ahí tocaste un punto de los más sensibles que tiene nuestra gestión, que es el sistema de salud. Lo que siempre le decimos a la gente es que, dentro de las prioridades, el sistema de salud es fundamental para nuestra gestión. Se han incrementado notablemente los gastos de insumos, lo que tiene que ver con medicamentos, lo que tiene que ver con descartables, lo que tiene que ver con oxígeno, sin contar el recurso humano y demás. En algunos casos, 800% de aumento en algunos productos. Así que la verdad que es tremendo el esfuerzo que estamos haciendo para sostenerlo. Nosotros tenemos como único oferente en salud en el distrito del sistema municipal, en el caso de la ciudad cabecera, en Vedia, el corazón es el hospital municipal, que hoy cuenta, por supuesto, con internación, con terapia intensiva, con quirófano, con todo el equipamiento necesario, tomografía... Bueno, con todo un equipo realmente importante para poder abastecer la demanda, cuidar a nuestros vecinos.

Y también en las localidades tenemos presencia de salud. En el caso de las localidades de Alberdi y Alem, tenemos unidades sanitarias con internación, con guardia activa, con todo un sistema de ambulancia y también con aparatología; y después, en las localidades más chicas, tenemos sala de primeros auxilios.

–Carlos, me gustaría hacerle esta pregunta a un intendente joven, que tiene calendario, como se dice en la política. Hay que hablar de la coparticipación, porque se viene con mucho parche: básicamente los ATN, los ATP, eran una forma de devolverles a los municipios o a las provincias esa parte que quedaba corta de lo que volvía rápidamente vía la coparticipación. Eso se corta porque precisamente no está en la Constitución redactado de otra forma. Me pregunto, y mirando el futuro: ¿es tiempo de que esto cambie para que no vuelvan a suceder estas cosas, esta pelea entre los argentinos?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

El 70% de lo que necesita el municipio viene por coparticipación; el otro 30% por tasas del distrito. O sea que prácticamente diría que, sin coparticipación, o algún mes que se altere la entrega de coparticipación, prácticamente no podríamos pagar el sueldo. Esa es la cuenta clarita que la gente tiene que saber, porque también contribuye con las tasas, con los servicios locales, pero en realidad a este municipio la coparticipación le es fundamental. Por supuesto que tiene que ver la administración de cada municipio y demás.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotros como bonaerenses estamos coparticipando por un monto, pero después la Nación nos está dando un monto menor a lo que nosotros coparticipamos. Y bueno, la verdad que ahí también hay una gran discusión, que es la que está dando el gobernador, porque es la provincia más productiva de todo el país, además de la más extensa. Es una discusión que se viene dando: que les reconozcan a los bonaerenses la coparticipación que realmente necesitan, que además favorecería a los 135 distritos. Porque si la provincia recupera la coparticipación como realmente tiene que tenerla, nos beneficiaríamos todos los distritos. Cuando digo todos, digo los que apoyamos políticamente al gobernador y los que no lo apoyan políticamente.

Esa es una discusión que se viene dando y, como decís vos, hay que explicarlo, hay que decirle a la gente de qué se trata.

–Carlos, ¿imagina que los vecinos tienen en su mente que aportan en impuestos y ese dinero no vuelve?

No, yo creo que no. Yo creo que el vecino tampoco tiene por qué estar empapado en todos estos temas, pero el vecino, con todos los quilombos que tiene en el día a día, te imaginás...

–Pero los reclamos llegan, Carlos.

Exactamente. Por eso digo que es nuestra función, también, explicar esto. Cada uno de esos impuestos que está pagando va a una recaudación, a partir de esa recaudación se genera la coparticipación y vuelve al distrito y nosotros, con esa herramienta, podemos solucionarles los problemas a los vecinos. Por eso es muy común decir: “Bueno, para eso yo pago mis impuestos” cuando hacemos una mejora. Y sí: uno está en este lugar para administrar los bienes públicos, para administrar la plata de la gente, y también uno paga los impuestos para que vuelvan en mejoras de la calidad de vida. Bueno, en este distrito, ¿en qué vuelve esa coparticipación? En salud: la prestación de salud pública, hospital, unidad sanitaria, ambulancia, unidad de traslado.

–Lo que habría que aclarar es qué administra quién. Qué son los recursos municipales, qué son los recursos provinciales y, en este caso, los recursos nacionales que, son los que, como se menciona ahora, quedaron afuera. –Ya tenemos los primeros problemas, ¿no? Porque el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) es un problema. Cortar ese fondo ¿a quién afecta? Afecta a todos los docentes del país. En algunas provincias es el 20% del sueldo, en otras el 10%, pero afecta a todos. El Fondo Educativo, que era una herramienta fundamental porque los municipios podíamos administrar y decir “A ver, ¿qué necesita esta escuela?”

Hay 47 instituciones educativas en el distrito. Yo las he acompañado a todas. ¿Cómo las he acompañado? Articulando con el Consejo Escolar prioridades de obra, mantenimiento de cada uno de los edificios, de la infraestructura escolar; pero también acompañando cuando hace falta el calefactor, hace falta ventilador, aire acondicionado, salidas educativas, transporte, encuentros, organización, ferias de ciencias, Parlamento Juvenil del Mercosur. Con todos los programas que hay siempre hemos acompañado a todas las escuelas. Y lo hacemos con ese fondo. Ahora, si ese fondo queda afuera también, yo tengo que decirles a las instituciones educativas que va a ser difícil que las pueda acompañar.

Ahí se empiezan a ver estas decisiones que se toman a nivel nacional, y que a lo mejor un vecino de acá del distrito le va a decir: “Bueno, pero acá en el distrito va a seguir todo bien, ¿qué tenemos que ver con las decisiones que toma el Presidente?” Todo termina llegando al vecino de la localidad.