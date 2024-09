Entrevista a Soledad Alonso, diputada provincial de UP

-Teresa García tomó la posta y agitó la interna peronista con críticas al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, por realizar un acto en el territorio de la intendenta camporista Mayra Mendoza. ¿Cómo analiza la situación dentro del PJ?

Creo que está muy bien lo que hizo Teresa García. Cada uno de nosotros, en el lugar que ocupamos, tenemos que empezar a defender los principios básicos del peronismo: tenemos que ser profundamente solidarios y orgánicos en los territorios que hemos logrado recuperar, como sucedió en Quilmes, con Mayra Mendoza. Si tienen ideas se las pueden decir perfectamente a ella, pero ir a los territorios donde tenemos referencia política peronista sinceramente me parece que es para generar algún tipo de cortocircuito. Tenemos que defender a la intendenta en estos ataques subliminales que lo único que logran es diversificar o quebrar un poco la conducción en Quilmes.

Yo creo que se está gastando más energía en querer ver quién dirige el peronismo que en poder enfrentar como corresponde a Javier Milei y a Mauricio Macri, que son los que dentro del Congreso de la Nación permitieron que salga la Ley Bases y el veto a la reforma de la movilidad jubilatoria. Pero, bueno, lamentablemente todo el tiempo estamos dividiendo nuestras fuerzas en cuestiones internas cuando tendríamos que estar absolutamente de acuerdo que de la puerta del Partido Justicialista para afuera tenemos que avanzar y adentro organizarnos como corresponde.

Mientras la intendenta de Quilmes @mayrasmendoza pelea contra los que estan empobreciendo a la gente...hay quienes pelean con los propios compañeros. Inaceptable e incomprensible. pic.twitter.com/bJCTPxYX2O — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) September 3, 2024

La mezquindad de algunos dirigentes está generando la división en el partido porque, en definitiva, también discutían que el kirchnerismo estaba monopolizando el espacio y sin embargo en el 2015 el candidato a presidente fue Daniel Scioli, en el 2019 Alberto Fernández y en el 2023 Sergio Massa. Entonces, me parece que la autocrítica la tendrían que empezar a hacer ellos mismos.

-¿Estas divisiones, estos encontronazos, debilitan la figura del gobernador Axel Kicillof en la provincia?

No, porque quien impulsó su figura fue Cristina Fernández de Kirchner. Creo que es muy importante no separarnos de nuestra identidad, como le pasó a Alberto Fernández por no oír a la conductora táctica y estratégica del peronismo. Yo creo que tenemos que seguir escuchando a quien nos ha llevado a vivir 12 años maravillosos y quien ha hecho que volviéramos a ganar en el 2019. Por eso, te repito, el peronismo no fue cooptado por el kirchnerismo, pero sí la figura más fiel del peronismo somos los kirchneristas que nunca levantamos la mano para traicionar al pueblo.

-En este contexto de internas, Soledad, ¿cómo debe reorganizarse el partido? ¿Cómo tiene que seguir?

Se sigue con el mano a mano con la gente. Yo visito a 10, 20 o hasta 60 vecinos por día. Tomo unos mates con ellos y les llevo la información que no les llega. Lo que estamos viviendo es muy grave, el gobierno nacional está empobreciendo al pueblo. Es una miseria planificada.