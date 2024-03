El gobernador Axel Kicillof cargó contra el presidente Javier Milei luego de que el presidente avalara el pedido de José Luis Espert de no pagar los impuestos en la Provincia.

"Con los impuestos pagamos el salario de 100 mil policías, de 25 mil profesionales de la salud, de 300 mil maestros y profesores. Reparamos escuelas, inauguramos escuelas, abrimos hospitales, equipamos a la policía, asfaltamos rutas y calles, damos de comer a los chicos en las escuelas", dijo el gobernador Axel Kicillof en una conferencia de prensa brindada este lunes.

"No despilfarramos recursos. No podemos despilfarrar lo que no tenemos. Buenos Aires es la provincia que menos gastó por habitante en el 2023", declaró Kicillof. Además negó que se haya realizado un impuestazo.

"Es gravísimo que un presidente llame a incumplir la Ley. Es algo que no pasó nunca", dijo Kicillof y negó que haya un impuestazo al tiempo que le pidió a Milei que deje de mentir. "No sé porqué lo hace, no soy psicólogo. Soy un gobernador elegido por el pueblo cuya tarea es defender derechos. Hay que ponerle freno al desquicio. No se puede gobernar por impulsos. Tal vez sea una venganza por lo que ocurrió con el DNU que fue rechazado en el Senado", agregó.

"Milei empezó con los memes y los retuit después que se cayó la Ley Ómnibus y dijo que quería fundir a las Provincias", recordó el gobernador. "Cortaron el Fondo de Incentivo Docente, cortaron subsidios de Transporte... Milei había dicho que se iba cortar un brazo si subía un impuesto sin embargo el impuesto país lo subió. Se contradice. Subió retenciones, quiere subir el impuesto a las ganancias, las tarifas, los boletos de colectivo", disparó.

"Cuando el Estado se ausenta, se logra el narcocapitalismo porque organizaciones criminales empiezan a tomar el lugar", alertó Kicillof. "Invito a Milei que salga del encierro, que recorra la Provincia. Este plan económico es criminal en sus resultados. La realidad es distinta. Quizás no la ve desde Olivos o tuiteando desde la madrugada", comentó y le agradeció el apoyo a los intendentes bonaerenses tanto como a los legisladores.