-Que Javier Milei sea presidente tiene que ver un poco con la responsabilidad del peronismo y otro poco de Juntos por el Cambio, ¿cómo lo ve?

Todos tenemos que hacernos cargo de por qué terminamos con Milei como presidente. Se responsabilizan a sus votantes, a los jóvenes, pero toda la dirigencia tenemos que analizar por qué aparecen estos personajes que ocupan el lugar máximo del Estado cuando en realidad lo detestan y lo quieren detonar.

Me pone mal por la gente pero también por la política porque, en el caso mío que tengo 41 años, transité la infancia con un presidente como Raúl Alfonsín, la adolescencia con Carlos Menem, la juventud con Néstor Kirchner y la inserción laboral con Cristina Fernández. Hoy los jóvenes están transitando su etapa de formación con un presidente que insulta, que maltrata, que se burla de las discapacidades, que se cree el centro del universo.

Me preocupa que los jóvenes que votaron por primera vez crean que esa es la función de la política. ¿Qué se viene en Argentina? ¿Ser odiador y transformarse en twittero del Presidente para agredir? La política es trabajar por el bien común.

-Pareciera que el ritmo de la reorganización del peronismo no va al ritmo de la virulencia nacional. Ese desfasaje en tiempos puede traer situaciones extrañas…

Sí, los intendentes nos hemos abocado a cuidar a la gente en el territorio, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que el gobierno nacional no se lleve puesto a los municipios. En cuanto a las reorganizaciones, a lo mejor un poco en silencio, pero estamos trabajando para ser un propuesta que la gente quiera valorar y volver a poner en el poder.

Hay que poner en valor que se frenaron el DNU y la Ley Ómnibus, que representaban un atropello institucional y constitucional. La situación es preocupante y triste, pero lo que puede venir es más preocupante aún.

-En un escenario hipotético, tiene la posibilidad de encontrarse cinco minutos con el Presidente en algún rincón de Argentina. ¿Qué le diría?

Que está totalmente equivocado en el rumbo que ha tomado, retirar el Estado es darle la espalda a la gente porque en este lugar no ha venido ningún privado a hacer las cosas que el Estado sí hace, como las obras de agua y cloacas, viviendas, pavimento, escuelas, etc. Si eso no lo hace el Estado no lo va a hacer nadie. En el país la libertad de mercado no es buena, pero sobre todo en el interior, en los distritos pequeños, nos haría retroceder cincuenta años atrás. Queremos seguir con la mirada progresista y hacerla crecer, y eso se logra con política y Estado.

También le pediría al Presidente que haga el esfuerzo de honrar el lugar que ocupa porque sigue con el personaje de la campaña, está cuatro o cinco horas en Twitter en lugar de gobernar, sin entender el federalismo, lo extensa y heterogénea que es la Argentina.

Le pediría que sea más sensible y que les diga a sus funcionarios que dejen de faltarle el respeto a la gente, como lo hace todos los días el vocero Manuel Adorni. Quiso ser Presidente porque algo tiene para aportar, pero hace 80 días que le está echando la culpa al resto y no haciéndose cargo de cómo va a mejorar la situación. No está cumpliendo con ninguna de las funciones, la gente la está pasando mal y no le gusta que la traten de la manera en que lo hace el gobierno.

Volvé a leer la segunda parte de la entrevista a Carlos Ferraris