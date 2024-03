Los argentinos en crisis... e impacientes: la encuesta que Milei debería leer

Los argentinos sienten que su situación económica es mala, les cuesta llegar a fin de mes o directamente no llegan, y una mayoría no tiene margen para esperar que el gobierno brinde una solución; pero el discurso de Javier Milei los dejó disconformes porque no percibieron que el Presidente definiera un rumbo claro en ese sentido.

Estos datos surgen de la última encuesta de Proyección Consultores, la más reciente edición del “Monitor de Opinión Pública Nacional”, que además arroja un dato revelador sobre el liderazgo de la oposición al gobierno de Milei. En esta nota te contamos todo.

Entre las preguntas que la consultora realizó a los 3039 consultados para este trabajo (que se desarrolló entre el 2 y el 8 de este mes) figura la de cuáles son los temas que más los preocupan actualmente. Figuró en primer lugar la inflación, por mucha diferencia; en segundo lugar los bajos salarios, y sólo en cuarto puesto el desempleo o el temor al mismo, ya que en tercer lugar aparece el primer tema no económico, la inseguridad.

En cuanto a la situación económica de los hogares, una amplia mayoría de los encuestados afirmó que es problemática: casi la mitad dijo que tenía que achicar gastos para llegar a fin de mes, y más del 28% afirmó que directamente no llega. Menos de uno de cada veinte dijo que puede ahorrar dinero cada mes.

Las perspectivas para el futuro tampoco son alentadoras: más de la mitad cree que en los próximos seis meses seguirá estando igual de mal o peor; incluso “mucho peor”.

Además, según la encuesta de Proyección, los argentinos sienten que no sólo la situación económica actual, sino también el rumbo de la economía es incorrecto (así lo dijo un 42,1% de los consultados, contra un 34,9% que opinó lo contrario). Por eso, quizás, más de un tercio de los encuestados afirman que no están dispuestos a esperar “nada” al Presidente, que pidió “paciencia” al país.

Es que en su discurso de apertura de sesiones, a principios de este mes, Milei no dijo con claridad cómo solucionará las penurias de los argentinos, según un 44,5% de los consultados, que superaron al 42% de quienes creen que en ese discurso el mandatario sí marcó un camino para salir de la crisis.

Los encuestados tampoco coinciden mayoritariamente con el Presidente en su diagnóstico de que la inflación está bajando. Un 52,3% afirmó no estar de acuerdo con esa apreciación, contra sólo un 34,6% que sí lo perciben.

El dato revelador: ¿quién debe liderar la oposición?

Fuera de las cuestiones directamente relacionadas con la economía, el apartado sobre dirigentes políticos del trabajo de Proyección Consultores revela un hecho llamativo: los consultados de casi todo el espectro político están de acuerdo en al menos una cosa. Y esa cosa es que la oposición al gobierno de Milei debería ser liderada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La única excepción a esta regla son los que votaron a Juntos por el Cambio (JxC) en la primera vuelta electoral el año pasado: entre ellos, un 21,5% piensan que el líder de la oposición debe ser Martín Lousteau, y los siguientes mencionados son Horacio Rodrí­guez Larreta, Rodrigo de Loredo y en cuarto lugar, Kicillof.

Entre quienes votaron a Unión por la Patria (UxP) en la primera ronda el apoyo al mandatario provincial es claro: un abrumador 57,4% considera que debe ponerse al frente, mientras que un 36,7% mencionan a Sergio Massa, y también obtienen porcentajes importantes Leandro Santoro y Juan Grabois. Y Kicillof también es la primera opción para quienes votaron a otras opciones opositoras, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU) o la propuesta del cordobés Juan Schiaretti.

Llamativamente, aunque los votantes de La Libertad Avanza (LLA) creen mayoritariamente que la oposición debe ser liderada por... nadie, la segunda opción de estos consultados también es Axel Kicillof, con un 18,8% de menciones.

Te dejamos el informe completo de Proyección, con todos los datos: