Gil Lavedra: “no hubo igualdad real entre hombres y mujeres” para la Corte

El abogado y ex juez Ricardo Gil Lavedra criticó que no se haya “observado” el criterio de “la igualdad real de oportunidades entre los hombres y las mujeres” a la hora de proponer nuevos candidatos para integrar la Corte Suprema, siendo éste uno de los “organismos donde se toman decisiones importantes”.

En declaraciones a Radio Metro, recordó que el último informe que realizó la Oficina de la Mujer de la propia Corte Suprema reflejó que “en los cargos directivos” del ente “el 70% eran varones”.

Actualmente, la Corte está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda; Elena Highton de Nolasco se retiró en el Gobierno de Alberto Fernández.

Hoy se proponen dos nuevos nombres (uno en lugar de Highton de Nolasco y otro por Juan Carlos Maqueda, quien confirmó su retiro): Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Con respecto a la falta de perspectiva de género a la hora de no incorporar a ninguna jueza, Gil Lavedra recordó que “la Constitución tiene dos normas que establecen la necesidad de acciones positivas para lograr una igualdad real de oportunidades entre ambos sexos: El artículo 37, para los cargos electivos y partidarios, y el 75 para la participación de sectores discriminados donde está la mujer, sin lugar a dudas”.

Para reafirmar su postura, destacó que “si bien no hay una norma explícita para el nombramiento de los jueces de la Corte, el decreto Nro. 222, que regula el propio Poder Ejecutivo, dice que debe observar la perspectiva de género y federalismo”.

“En la Argentina hay mujeres juristas excelentes tanto en la Capital como en el interior del país, pero no una, sino muchas”, declaró.

Otro aniversario de Memoria, Verdad y Justicia

El próximo domingo 24 será el primer aniversario donde se conmemora el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, bajo un Gobierno que defiende explícitamente a militares que han sido condenados por crímenes de Lesa Humanidad.

Días atrás, el ministro de Defensa, Luis Petri, se sacó fotos con la activista Cecilia Pando y varias esposas de condenados, que le solicitan su liberación al Gobierno.

Por este tema, Gil Lavedra también fue consultado, ya que integró el Tribunal del Juicio a las Juntas que condenó por crímenes de Lesa Humanidad a muchos de los represores de la última dictadura argentina.

”No me parece adecuado que el ministro Petri se haya sacado esa foto”, aseveró. Posteriormente recordó que “esto no fue una guerra, fue una salvajada inadmisible, una violación grosera y masiva de los Derechos Humanos y elementales; no quiere decir que no haya habido crímenes por parte de organizaciones que deberían haber sido juzgados de manera justa, pero eso no le resta nada a lo que pasó en Argentina”.

Para finalizar, afirmó que ve como “una mala señal” la demostración de “intolerancia a la opinión ajena” por parte de seguidores de La Libertad Avanza y que “los discursos de mucha violencia” no son buenos para la “cultura democrática”.

NA