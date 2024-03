En el marco del acto en conmemoración por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se dio lectura a un documento que fue construido de forma colectiva por distintas organizaciones.

La redacción de este texto estuvo a cargo de instituciones, organizaciones políticas, sindicales, educativas, culturales y productivas del Partido de La Costa.

El documento completo

El día de hoy, a horas de conmemorar un nuevo 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, a 48 años del golpe de Estado cívico-militar que secuestró, torturó y desapareció a 30000 compañeras y compañeros, nos encontramos para honrar su lucha.

Las palabras que constituyen este documento único son el resultado de la voluntad de las fuerzas vivas de nuestro pueblo: organizaciones políticas, sociales, sindicales, culturales, productivas y educativas, que ante el constante ataque y desprestigio que reciben por parte de los empleados y representantes políticos del poder concentrado damos una muestra de participación y unidad en la lucha en defensa de lo público.

En este lugar en el que nos encontramos, en estas calles, en estas playas, sus habitantes fueron testigos del horror producido por el Estado terrorista: los vuelos de la muerte, los cuerpos aparecidos en nuestras costas. Frente al horror y lo indecible, nuestras madres, hijos e hijas, familiares, sobrevivientes, organismos, el movimiento de derechos humanos lo transformaron en Memoria mediante su lucha y su amor.

Los cuerpos enterrados como NN en el cementerio de Gral. Lavalle son signo del intento de silenciamiento que el estado genocida perpetró como parte de su plan sistemático.

Los mismos poderes concentrados…

Hoy como en el ‘76, quieren borrar la historia.

Hoy como en el ’76, quieren negar la lucha.

Hoy como en el ’76, persiguen a las y los militantes populares.

Hoy como en el ’76, comprometen el futuro endeudándonos, favoreciendo monopolios y el sector financiero junto al FMI.

Hoy como en el ’76, desfinancian la educación y la salud pública.

Hoy como en el ’76, reprimen la protesta social.

Hoy como en el ’76, silencian a los medios críticos.

Hoy como en el ’76, hambrean al pueblo.

Hoy como en el ’76, entregan nuestros recursos naturales.

Hoy como en el ’76, entregan la soberanía.

Hoy como en el ’76, destruyen y denostan la justicia social.

Hoy como en el ´76, el poder judicial cómplice está al servicio de los poderosos.

Hoy como en el ´76, destruyen la industria nacional.

Hoy como en el ’76, quieren cerrar el Congreso.

Hoy como en el ’76, vuelve a peligrar la democracia.

Frente a esto, decimos que no será posible avasallar a un pueblo movilizado, no será posible silenciar a un pueblo en la calle, no será posible disciplinar a un pueblo unido.

No vamos a tolerar esta política de la crueldad que lleva adelante este gobierno nacional. No vamos a quedarnos de brazos cruzados frente al desprecio y la indiferencia por el sufrimiento de nuestras hermanas y hermanos. Nuestro pueblo se organiza, alza su voz y combate dentro de la ley todos sus abusos. Sembraremos en los corazones de nuestros compatriotas las palabras y los hechos que, que como vemos aquí, con nuestras escuelas presentes, echan raíces profundas de nuestra memoria, de una vez y para siempre. No solo para no repetir la Historia, sino para no empeorarla como están tratando.

Están los y las estudiantes, están los docentes, los directivos, la comunidad educativa. Están acá porque la EDUCACIÓN PÚBLICA, reafirma el compromiso con la MEMORIA, porque la escuela, los institutos superiores de formación, la universidad, forman ciudadanos, porque la escuela enseña sin renunciar a la tarea de asistir, más en épocas de crisis como esta. Siempre estará la escuela, aunque desde el poder nacional se la demonice, se la desfinancie, se la quiera destruir.

Están hoy aquí con nosotros las trabajadoras y los trabajadores del Estado y del sector privado que son perseguidos y despedidos, a los que no se les renuevan sus contratos, empresas que cierran y despiden, trabajadoras y trabajadores de la economía popular a quienes se les vulneran sus derechos.

Están hoy aquí con nosotros los jubilados y las jubiladas, quienes no acceden a su medicación, a la salud pública, a sus derechos más básicos, recortándoles además sus ingresos.

Están aquí también, afectados por estas medidas recesivas, los y las comerciantes y productores de La Costa comprometidos con nuestro proyecto de comunidad.

El gobierno nacional profundiza la crisis vaciando comedores y merenderos dejando miles de personas sin un plato de comida o una copa de leche.

Al inicio con incredulidad, pero luego con una profunda perocupación, hemos asistido a la descalificación del otro, a la burla, a la discriminación y a comentarios de odio que son replicados, celebrados, festejados por cierto sector de la prensa cómplice.

A esa sociedad que nos proponen, en la que autorizados por las expresiones del presidente, parece que está no sólo permitido odiar al que piensa distinto, a las minorías, a los excluidos, sino que se intenta hacernos creer que la crueldad y la humillación están de moda. Nosotros les respondemos con más compromiso, con más solidaridad, con la sensibilidad y la compañía para sostenernos en el sufrimiento, con la guía de las madres y abuelas que ante el odio se empoderaron para reclamar JUSTICIA. Como nos enseñaron las Madres de Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Frente a esta realidad que vive hoy nuestro pueblo, vuelve a estar vigente la consigna: “PATRIA SÍ, COLONIA NO”. El capital financiero internacional sigue operando para destruir el Estado y apropiarse de todos nuestros recursos, para profundizar la dependencia económica, ideológica y cultural.

Este panorama desolador nos hace imprescindible revivir la lucha de nuestros 30000, la esperanza en la lucha y la organización, la solidaridad, la generosidad, el trabajo y el abrazo colectivo. Aunque haya momentos de flaqueza, acá estamos, una y mil veces más. Como ellos, sabemos que “Nadie se salva solo”, 30000 compañeros detenidos-desaparecidos presentes, hoy y siempre.

Firman este documento