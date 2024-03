Este es el mejor momento para ver el "cometa diablo"

Un inusual cometa con cuernos notable por una serie de estallidos recientes será visible en el cielo nocturno durante el resto de marzo, y los astrónomos esperan que el llamado cometa diablo haga una rara aparición durante el eclipse solar total del 8 de abril.

El dinámico cometa adopta una forma que ha generado comparaciones con la nave espacial Millennium Falcon de las películas de “Star Wars” cuando es explosivamente activo sigue siendo un enigma para los científicos.

Pero el objeto celeste solo completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 71 años, similar al cometa Halley, lo que hace que las probabilidades de observarlo para estudiarlo de cerca sean una oportunidad única en la vida.

Dado que el cometa no volverá a pasar por la Tierra durante décadas, las observaciones colectivas de los astrónomos podrían proporcionar información clave sobre la verdadera naturaleza y comportamiento de Pons-Brooks.

Oficialmente conocido como cometa 12P/Pons-Brooks, el objeto celeste realizará su paso más cercano al Sol el 21 de abril, aproximándose a 119,7 millones de kilómetros (74,4 millones de millas) de nuestra estrella. Luego, el cometa realizará su paso más cercano a la Tierra el 2 de junio, pero estará a 224,4 millones de kilómetros (139,4 millones de millas) de nuestro planeta y no representará un riesgo.

Para aquellos en el hemisferio norte, los últimos 10 días de marzo ofrecerán la mejor vista, según el Dr. Paul Chodas, gerente del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, y Davide Farnocchia, ingeniero de navegación, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California.

"El cometa se iluminará un poco a medida que se acerque al Sol, y debería ser visible a simple vista en el oeste aproximadamente una hora después de la puesta del sol", según un correo electrónico conjunto de Chodas y Farnocchia. “Debes ir a un lugar alejado de las luces de la ciudad y con una vista despejada del horizonte occidental. Sería aconsejable utilizar un par de binoculares, ya que sin ellos puede ser difícil localizar el cometa”.

Después del 2 de abril, el cometa está en camino de moverse hacia el cielo diurno y no será visible para los observadores del cielo durante la noche, pero será visible cuando la sombra de la luna bloquee temporalmente la vista del Sol el 8 de abril.

"El cometa estaría situado a unos 25 grados del Sol eclipsado", dijeron Chodas y Farnocchia por correo electrónico. "El cometa debería ser bastante fácil de encontrar durante el eclipse solar total, así como varios planetas, ¡pero el foco principal durante esos 4 minutos debería estar en el eclipse mismo!"

Después del máximo acercamiento del cometa al Sol, conocido como perihelio, a finales de abril el cuerpo celeste se desplazará hacia el cielo nocturno del sur y sólo será visible para aquellos que se encuentren en el hemisferio sur.

Dos prolíficos descubridores, Jean-Louis Pons y William Robert Brooks, observaron de forma independiente el cometa diablo por primera vez en 1812. Pero es probable que el cometa haya realizado muchos viajes alrededor del Sol a lo largo de miles de años, mucho antes de que los astrónomos pensaran en los cometas como cualquier otra cosa que “algo extraño en la atmósfera”, dijo el Dr. Dave Schleicher, especialista del Observatorio Lowell en Arizona.

Los astrónomos estiman que el enorme cometa tiene entre 10 y 20 kilómetros (6,2 y 12,4 millas) de diámetro, dijo el astrónomo Dr. Teddy Kareta, asociado posdoctoral en el Observatorio Lowell.

El raro visitante tiene una apariencia verde típica de la mayoría de los cometas porque contienen moléculas de carbono diatómico que absorben la luz solar y emiten un color que parece verde desde nuestra perspectiva, dijo Schleicher.

Una serie de estallidos cósmicos

Pons-Brooks captó recientemente la atención de los astrónomos después de exhibir un comportamiento intrigante que hizo que el cometa tuviera una apariencia de cuerno y se elevara a través de nuestro sistema solar.

El cometa ha experimentado una serie de explosiones durante los últimos ocho meses, lo que ha provocado la expulsión de gas y polvo. Si bien tales liberaciones no son infrecuentes en los cometas y en otros se ha observado una forma de media luna o Pac-Man, es difícil decir qué es normal para Pons-Brooks.

"Yo diría que es algo inusual por la cantidad de estallidos que ha tenido", dijo Schleicher. “Por otro lado, no es que tengas buenos registros del pasado que te permitan saber realmente lo que es típico. Y sospecho que, dada la gran cantidad de estallidos que han ocurrido en los últimos ocho meses, esto es claramente un hecho habitual para Pons-Brooks”.

Los cometas son trozos de polvo, roca y hielo, esencialmente restos congelados de la formación del sistema solar. También contienen elementos congelados como dióxido de carbono y monóxido de carbono.

Los cometas se calientan y brillan a medida que se acercan al Sol, y algunos de los gases congelados almacenados en los cometas no necesitan calentarse mucho antes de comenzar a convertirse en vapor, dijo Schleicher.

"Creemos que el factor determinante, por supuesto, es el calentamiento provocado por el Sol", dijo. “El cometa se acerca; ha estado congelado durante años. El calor se abrirá camino desde la superficie hasta dondequiera que se encuentre el hielo de dióxido o monóxido de carbono”.

Los astrónomos sospechan que los estallidos de Pons-Brooks se han producido en el transcurso de eventos repetidos a medida que el calor vaporiza el material dentro del cometa, lo que hace que la presión se acumule y atraviese la superficie. Si bien una explosión de gas no sería visible con los telescopios, el polvo que levanta crearía el tipo de eventos observados desde Pons-Brooks, dijo Schleicher.

Los científicos han rastreado los chorros de material observados liberándose del cometa durante su explosión hasta dos regiones fuente en su superficie. Los astrónomos se preguntan por qué “no toda la superficie explota como loca”, dijo Schleicher.

Las observaciones implican que el hielo se ha formado en la mayor parte de la superficie, o que el hielo se ha vaporizado, dejando solo suciedad, pero los astrónomos "no están muy seguros de cuál de esos mecanismos controla el espectáculo", dijo.

Lo que podemos aprender de los cometas

Es probable que una serie de eventos superpuestos haya contribuido al aspecto distintivo de Pons-Brooks, pero también podría deberse a nuestra perspectiva del cometa, dijo Kareta.

"Estos son objetos tridimensionales", dijo Kareta. “Cuando tomamos imágenes del cielo nocturno, las tomamos en una gama limitada de colores, todos aplanados en dos dimensiones. Esto hará que las cosas que podrían tener mucho sentido para ti, si eres capaz de caminar y verlas desde un par de perspectivas diferentes, parezcan mucho más complicadas de lo que realmente son”.

Los astrónomos están observando Pons-Brooks con la esperanza de descubrir más detalles sobre su velocidad de rotación, o la velocidad a la que los cometas giran a medida que se mueven por el espacio. Pons-Brooks tiene un período de rotación de 57 horas, más largo de lo esperado, y los astrónomos quieren saber si los chorros de material que libera el cometa lo están acelerando o desacelerando.

Pero Schleicher recomienda estar atento al cometa ahora y no durante el eclipse.

“En todos mis años, he visto muchos cometas. Solo he visto dos eclipses totales, y este será el número 3. El primero que vi fue en 1991, desde Baja. Y eso fue simplemente extraordinario. Recuerdo haberme dado cuenta de que no es de extrañar que esto se considere la vista más magnífica en los cielos que cualquier persona en la Tierra pueda ver. Súbete al camino y míralo en su totalidad. No lo entiendes hasta que ves uno”. (CNÑ)