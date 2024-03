–Florencia, días atrás participaste del encuentro del PRO bonaerense en Lobos. ¿Cómo está hoy el partido, con la presidencia a nivel nacional de Mauricio Macri?

Bien. Hubo lista de unidad. Quedó Mauricio como presidente del consejo, Patricia (Bullrich) como presidenta de la asamblea. Están integrados todos los sectores dentro del PRO. La verdad que bien, con un panorama de fortalecer nuestro espacio y acompañar la gestión de este gobierno, que queremos que le vaya bien, ¿no?

Básicamente eso. Obviamente, con una fuerte identidad nuestra. Por eso hicimos la convocatoria en la provincia de Buenos Aires, con los legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires más los provinciales.

–Días atrás yo hablaba con Adrián Urreli, también diputado del PRO, y me decía que lo importante es acompañar al gobierno nacional, pero sin perder la identidad. ¿En esto coinciden puertas adentro en el PRO?

Sí, por supuesto que coincidimos. Creo que nosotros somos más valiosos manteniendo nuestro bloque. Nuestra idea es, justamente, sostener un bloque homogéneo que acompañe las propuestas del gobierno. De hecho, nuestra discusión fue de cara al Pacto de Mayo. O sea, cómo nos vamos a parar nosotros frente a los bloques como bloque PRO, y en ese sentido mantenernos pura y exclusivamente unidos y acompañando el proyecto de (Javier) Milei. Esto es lo que discutimos en Lobos y en eso coincidimos la mayoría.

Te diré que la mayoría hicimos también una breve evaluación de lo que nos pasó a nosotros con la interna, que no estábamos acostumbrados, y bueno, eso te lleva a generar un poco de desazón. Pero entendemos que eso era parte de nuestro crecimiento y de un espacio mucho más amplio que lo que éramos antes, y eso nos generó, en el primer momento, un espacio de discusión fuerte, donde quedamos golpeados, pero que hoy entendimos que eso también nos sirvió para crecer.

–¿Generó en su momento cierto desgaste esta interna dentro del PRO?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Siempre las internas generan desgaste, porque también es lo lógico, ¿no? Cuando hay disputa de poder, cuando hay disputa de formas de hacer política... Es una discusión que tenía que saldarse también. La verdad es esa. Y cuando vos pensás que la construcción política se hace desde otro lugar, tenés que discutirlo. Yo pienso que en eso hay que ser más real, ¿no? A mí no me pareció que no había que hacer una interna. Por ahí me hubiera gustado que fuera de una manera distinta, porque creo que podríamos haber puesto toda la carne en el asador con mejores candidatos.

Igual, creo que la era Milei arrasaba independientemente de nosotros. A nosotros no nos eligieron para que seamos el cambio real. De hecho, ellos tuvieron más cantidad de votos. También necesitaron, por supuesto, a nuestro electorado, que cuando Patricia decidió decir “Hay que acompañar a Milei”, ese electorado optó por acompañarlo. Y en ese sentido creo que ellos, tanto La Libertad Avanza (LLA) como el resto, lo entienden. En ese sentido, todos coincidimos.

Por supuesto, siempre hay matices dentro de un espacio político que no te tienen que desvelar. Nosotros creemos que la sociedad hoy piensa de la manera que pensó el electorado libertario. La gente quiere un cambio y fuerte. Y creo que nosotros fuimos con los mismos valores y con la misma representación. Eso es lo que nos hizo la diferencia, creo yo.

–A nivel nacional, vos señalabas esa decisión del PRO de acompañar al gobierno de Javier Milei sin perder la identidad. Ahora, este pacto ¿puede replicarse también en la Legislatura bonaerense?

Una de las cosas que se definió en el encuentro bonaerense fue que nuestra política hacia el gobierno provincial es de ser sumamente opositores. No estamos a favor de acompañar ninguna propuesta disparatada como la que está teniendo Kicillof. Hubo ciertas diferencias, las saldamos, pero lo cierto es que nosotros vamos a ser opositores al gobierno de Kicillof. Eso sí es una cosa que se consensuó el día que fuimos a Lobos. Que teníamos que ser firmes, fuertes, opositores al gobierno de Kicillof, que lo único que hace es usar plata ajena.

En febrero mandó un impuestazo fenomenal que hoy les está pegando a los bolsillos bonaerenses, no sólo en los sectores agrarios, sino en los sectores, medios, también de la población de la provincia de Buenos Aires. Y en abril vamos a tener un impacto más fuerte, porque la suma de los impuestos fue más del 400%. Y algunos intendentes del oficialismo están mandando ordenanzas tarifarias y fiscales a los municipios donde generan impuestos, hasta, para darte un ejemplo, sobre el repelente de insectos. Pañales, botellas, naftas. Y yo creo que va a ser inconstitucional y el Tribunal de Faltas lo va a frenar, pero eso es una medida que están tomando los municipios de Kicillof. Y nosotros vamos a salir a denunciarlos.

–Se habla de un posible armado de un frente electoral entre el PRO y LLA a nivel nacional. Y mi pregunta era ésta: si es posible replicar un armado en la Legislatura bonaerense, en este contexto, con LLA.

Sí, es probable que se pueda armar, no hay ningún problema. Tenemos que depurar bien. Nosotros podemos acercarnos al bloque de Nahuel Sotelo, con definiciones que hoy venimos acompañando casi igual. Por supuesto, es el bloque oficialista de LLA. El otro me parece que es sumamente funcional al gobierno de Kicillof. Es más, te diría que es parte de lo mismo.

–¿Qué balance podés hacer de estos 100 días de Javier Milei en la presidencia de la nación?

Bueno, creo que, al haberse estabilizado el dólar, por ahí vamos a tener un golpe de aire fresco en los próximos meses. Es muy difícil hoy decirles eso a los bonaerenses, o a la Argentina en general, porque hace muchos años que la venimos pasando mal, pero también es cierto que la gente le está dando su voto de confianza y lo está acompañando.

Yo creo que le va a ir bien. Creo que en algunos meses vamos a notar la diferencia, y vamos a sentir la tranquilidad de que hicimos una apuesta por el cambio y nos va a beneficiar.