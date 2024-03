Sheinbaum le respondió a Milei por llamar “ignorante” a López Obrador

La candidata oficialista a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, pidió al líder argentino, Javier Milei, que respete al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador por llamarlo "ignorante" en una entrevista de CNN.

"Claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente [López Obrador]", señaló la política al referirse a las declaraciones de Milei en una conferencia de prensa en la ciudad de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca.

En este contexto, Sheinbaum explicó que en Argentina y México rigen dos proyectos políticos distintos con enfoques totalmente diferentes.

"Él [Milei] no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía, no considera que la educación, que la salud sean un derecho. Él considera que el espacio de libertad es el mercado", expresó. "Y nosotros siempre hemos dicho, '¿cómo va a ser el espacio de libertad el mercado, cuando tienes salarios que no te alcanzan ni para lo mínimo?' Ese no es un espacio de libertad", agregó.

Según la política, el pueblo mexicano decidió dejar atrás el neoliberalismo. "Nosotros reivindicamos el libre mercado, la inversión privada, el papel de los empresarios, estamos en contra de la corrupción; pero también reivindicamos el papel del Estado", aclaró. De tal manera, aseguró que el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador ya ha logrado la disminución de la pobreza y la desigualdad.

Durante su conversación con CNN, Milei también habló sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, haciendo referencia a su pasado como guerrillero. "Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista", comentó. El Gobierno de Colombia, a su vez, ordenó expulsar a diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá. (RT)