Internaron a Alfa tras abandonar la casa de Gran Hermano

Walter Santiago, más conocido como Alfa, debió ser internado luego de su salida de Gran Hermano.

Los participantes de Gran Hermano se sorprendieron al ver entrar al juego a Alfa, uno de los participantes más polémicos que tuvo la edición anterior. Admirado por Furia, pero repudiado por otros, especialmente por Catalina, quien había tenido varios enfrentamientos en los días en los que estuvo afuera de la casa.

Pero la visita de Alfa duró menos de lo previsto. El ingreso de Ariel Ansaldo, otro ex jugador, no le cayó nada bien y no hizo nada por disimularlo.

Alfa se enfrentó con varios de los jugadores y le dio un cachetazo a Manzana, provocando su expulsión del juego. Finalmente, fue él quien decidió irse. “Alfa se fue de la casa. Después de lo sucedido, Gran Hermano tomó la determinación de eliminar a Alfa”, explicó Santiago del Moro en la gala de nominación del miércoles por la noche.

Lo cierto es que antes de su ingreso, Alfa estuvo complicado de salud y no estuvo yendo a los programas de streaming de Telefe que lo convocaban porque quería cuidarse y descansar para su ingreso a la casa. Sin embargo, su entrada fue muy intensa y su salud le jugó una mala pasada.

“Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas”, reveló Ángel de Brito.

El ex jugador, de 62 años, estaría estable y a la espera de recibir el alta médica. (NA)