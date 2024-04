El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, afirmó que la militarización de ministerios y organismos públicos por parte del Gobierno nacional ante las protestas de trabajadores despedidos "es un signo de debilidad".

"La Policía no está para estar confrontando con los trabajadores que van a cumplir sus tareas: es un signo de debilidad del Gobierno, que no sabe, no tiene capacidad de sentarse en una mesa y dar la cara y explicar por qué tomó esa decisión", sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el dirigente peronista señaló que uno de los principales sectores afectados por las cesantías fue la Secretaría de Trabajo y advirtió: "El trabajo en negro no se va a resolver echando a los empleados de Trabajo que tenían que controlar el empleo no registrado".

"Siempre hay cosas para mejorar, pero no se hace rompiendo todo, reventando todo y dejando a la gente en la calle", concluyó. (NA)