Grabois criticó a Milei, Lewis y Macri

El multimillonario británico Joe Lewis, expropietario del Tottenham Hotspur, fue sentenciado este jueves por un tribunal de Nueva York a tres años de libertad condicional por uso de información privilegiada. Además, deberá pagar una multa de u$s5 millones de dólares. Y no irá a la cárcel.



Tras conocer esta noticia, el dirigente social Juan Grabois comentó desde sus redes: "Lo decimos hace diez años: el amigo de Macri, el anfitrión de festicholas de jueces, policías, empresarios y políticos, es un delincuente de guante blanco. Finalmente, confesó".

Es momento de recuperar el Lago Escondido y las tierras apropiadas que el pirata ocupa. Zona de… pic.twitter.com/MSfBPOXpzk — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 5, 2024

Grabois dijo que "Es momento de recuperar el Lago Escondido y las tierras apropiadas que el pirata ocupa. Zona de Seguridad Nacional tanto en Río Negro (Estancia Hidden Lake) como en Santa Cruz (Estancia El Cóndor). De Milei -que no fue a Ushuaia a homenajear a los pibes de Malvinas pero sí a lamer las botas de la Generala Richardson- nada se puede esperar, pero señores Gobernadores ¡no sean cómplices!".

Por otro lado, desde su cuenta en X, Grabois se refirió a los despidos: "Todos los días recibo muchos mensajes o cartas de personas despedidas por Milei pidiéndome ayuda. Algunos que conozco, otros que no, pero son familias que se quedan sin sus ingresos, familias que alquilan, familias desesperadas, familias para colmo humilladas por un discurso oficial donde todos son 'ñoquis' y sus trabajos son 'curros'. Algunos tienen red familiar de contención, pero otros no, son el único sostén de sus hogares. Me da ganas de llorar y me da mucha impotencia porque no puedo ayudarlos".

"Espero que todos despertemos y veamos lo que está pasando, juntemos fuerza para frenar los despidos y defendamos a cada persona a la que el poder le arrebata sus derechos. Cuenten conmigo siempre y no pierdan la esperanza. Todo mi apoyo", cerró.