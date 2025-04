Este martes, la cúpula del PRO bonaerense se reúne en la sede partidaria de la calle Balcarce, en el barrio porteño de San Telmo, para definir su estrategia de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre. Convocados por la vicepresidenta del partido, Soledad Martínez, y por el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, el encuentro llega en medio de una creciente tensión interna por las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) y la falta de avances concretos en la conformación de un frente electoral conjunto.

Un PRO fragmentado entre la alianza total y la absorción individual

La cita será a puertas cerradas, pero ya se anticipa que no habrá definiciones contundentes, sino una catarsis colectiva donde cada sector buscará imponer su visión sobre un eventual acuerdo con el espacio de Javier Milei. Mauricio Macri, que sigue de cerca las discusiones, ya advirtió que no está dispuesto a ceder ante las condiciones impuestas por “las fuerzas del cielo”. Desde su entorno aseguran que el expresidente pretende que el PRO compita con su propia boleta en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, las decisiones concretas no dependen exclusivamente de Macri. El presidente partidario bonaerense, Cristian Ritondo, y el titular de la asamblea partidaria, Néstor Grindetti, serán los encargados de definir si se avanza o no en una alianza formal. Hasta el momento, los contactos entre Ritondo y el entorno de Karina Milei —incluidos Sebastián Pareja y Lule Menem— no arrojaron acuerdos concretos. LLA solo acepta sumar dirigentes del PRO en sus listas, pero rechaza compartir el sello electoral.

“Pensamos más del 70% igual”

Cristian Ritondo viene impulsando un acercamiento con los libertarios, y fue uno de los protagonistas de las fotos más comentadas de las últimas semanas junto a Javier y Karina Milei. En declaraciones recientes, defendió el entendimiento entre ambas fuerzas: “En la provincia de Buenos Aires, en todos lados tendría que haber una alianza entre La Libertad Avanza y nosotros, porque pensamos más del 70% de las cosas iguales”, sostuvo.

El legislador también detalló que los vínculos no se reducen a las imágenes públicas. “No es que solamente hubo dos fotos. Hay un montón de reuniones con Sebastián Pareja, con Lule Menem, con Agustín Romo, con Matías Rancini, con diputados hablando en la provincia de Buenos Aires para ir con posiciones en común”, explicó Ritondo.

Sin marca PRO, no hay acuerdo

Pero no todos dentro del partido comparten el entusiasmo. Los sectores alineados con Jorge Macri y Néstor Grindetti ya hicieron saber que solo respaldarán una coalición electoral formal. Se niegan rotundamente a ser absorbidos dentro de las listas de LLA, como propone el esquema de Karina Milei en Buenos Aires.

“Nosotros no vamos a ser furgón de cola de nadie”, repiten cerca del jefe de Gobierno porteño. En su visión, una integración sin marca propia significaría diluir la identidad del PRO en un armado que responde exclusivamente a la lógica de Milei y su círculo más íntimo. Tampoco hay claridad sobre el reparto de candidaturas en caso de avanzar en una boleta común.

Macri desmiente a Ritondo y enfría el clima

Mientras Ritondo y Diego Santilli continúan cultivando su vínculo con el espacio libertario, Mauricio Macri buscó poner paños fríos. En una entrevista reciente, fue contundente: “No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo PRO y LLA, sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de La Libertad Avanza”.

Macri también cuestionó la falta de reciprocidad por parte del oficialismo nacional: “Hasta ahora no he escuchado al Presidente y mucho menos a la hermana y al 'Triángulo de hierro' decir ‘Queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires’. Eso no sucedió en ningún lugar”, sentenció.

Un panorama condicionado por la suspensión de las PASO

El contexto electoral suma otro factor de incertidumbre. El desdoblamiento de los comicios dispuesto por Axel Kicillof y el posible aval legislativo a la suspensión de las PASO bonaerenses podría dejar al PRO sin la posibilidad de dirimir candidaturas en internas abiertas. De concretarse, las listas quedarían bajo el control absoluto de Karina Milei en LLA, lo que volvería aún más riesgoso cualquier acuerdo sin condiciones claras para el macrismo.

Este martes, además de Ritondo y Santilli, también estará presente Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, quien mantiene un alineamiento explícito con el Gobierno nacional y suena como posible sucesor de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad si esta decide competir como senadora nacional por la Ciudad.

El encuentro servirá también para repasar distrito por distrito el panorama de los municipios gobernados por el PRO, muchos de ellos aún en alianza con la UCR, y evaluar en qué secciones hay margen real para una confluencia con LLA.