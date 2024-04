El senador nacional de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto defendió a su par Francisco Paoltroni por su polémica frase y afirmó que el formoseño "no dijo nada insultante", al tiempo que deslizó que podría rechazar el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema.

"Esto me hace acordar a un cuento de hadas La Bella Durmiente: vino una bruja a la casa y los dejó a todos durmiendo, pero gracias Dios el 19 de noviembre vino el príncipe, les hizo el amor y los despertó a todos", lanzó Paoltroni durante una reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

"Paoltroni no dijo nada insultante. No hay que llevar todo a un extremo en donde hay discusiones constantemente", sostuvo el legislador oficialista.

En diálogo con Todo en Off, el programa que conduce Ramón Indart en Splendid-AM 990, el riojano consideró que su colega de la bancada libertaria fue criticado desde "una óptica progre, pañuelo verde".

"Una cosa es hacer el amor y otra, violar. Tomar cualquier cosa como si fuera una violación es llevar las cosas a un extremo", manifestó el senador nacional.

Y agregó: "Fue más pour la galerie que otra cosa".

Por otra parte, Pagotto deslizó la posibilidad de rechazar el pliego del juez Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia: "No tenemos obediencia debida. Yo lo voy a votar a Lijo, si considero que debo hacerlo. Si considero que no debo votarlo, no lo votaré. Es así de simple".

"Somos poderes independientes. El Presidente puede proponer y uno puede estar de acuerdo o no. Yo no he resuelto si Lijo es el candidato adecuado" para ocupar el máximo tribunal, afirmó.

Y concluyó: "No tengo que rendirle pleitesía a nadie". (NA)