La venezolana Yulimar Rojas, recordista mundial en el salto de longitud, anunció hoy en sus redes sociales que no podrá asistir a los Juegos Olímpicos de París 2024 por una lesión en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

A mi Venezuela, a la familia del Movimiento Olímpico y deportivo, especialmente a mis seguidores, quiero informarles que no podré participar en los Juegos Olímpicos de París 2024, posteó la también titular olímpica de Tokio 2020 y cuatro veces campeona mundial al aire libre.

Rojas contó, en medio de su tristeza, que al caer en el descenso de un salto sintió un dolor intenso, dijo que su corazón estaba roto y pidió disculpas a sus seguidores.

Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos, el deseo de defender mi título olímpico me entusiasmaba enormemente pero hoy me toca parar, entender esto, recuperarme y volver con mucha fuerza para continuar volando juntos, agregó la laureada atleta.

