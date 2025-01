River apuesta por el regreso de "Pity" Martínez para enfrentar a San Lorenzo

El equipo de Marcelo Gallardo dejó más dudas que certezas en el inicio del año competitivo. Si bien logró un empate ante Platense en Vicente López y una ajustada victoria ante Instituto en el Monumental, la falta de juego fluido y desequilibrio ofensivo preocupan tanto al DT como a los hinchas, que esperan el regreso de una pieza clave: Gonzalo "Pity" Martínez.

Martínez cerró el 2024 como el futbolista capaz de despertar a un equipo que, por momentos, se mostraba apático. Sin embargo, una inoportuna lesión en la pretemporada lo marginó de los primeros partidos del año. Ahora, con su regreso a los entrenamientos, Gallardo analiza incluirlo en la lista de convocados para la visita al Bajo Flores.

La situación física del plantel

El otro foco de preocupación para el cuerpo técnico fue la situación de Maximiliano Meza. El ex Gimnasia y Esgrima de La Plata arrastra una tendinitis rotuliana y pidió el cambio en el duelo ante Instituto. No obstante, los estudios descartaron una lesión de gravedad y podría estar disponible para el partido del domingo. Su presencia en el once inicial, sin embargo, no está asegurada.

Gallardo también podría optar por rotaciones en el equipo debido a la seguidilla de partidos. Jugadores como Germán Pezzella, Marcos Acuña y Enzo Pérez podrían descansar, dependiendo de cómo evolucionen en los entrenamientos previos al clásico.

Marcelo Gallardo, DT de River.

Un regreso esperado por los hinchas

La vuelta del "Pity" Martínez es una de las grandes expectativas de los hinchas de River. Su capacidad para romper líneas, su explosividad y su experiencia en partidos clave lo convierten en un recurso valioso para Gallardo en un momento en que el equipo necesita mayor contundencia ofensiva.

Con River utilizando un esquema con tres volantes, el Pity podría ser una alternativa para el lugar que hoy ocupan Manuel Lanzini o Matías Rojas. Sin embargo, el DT también evalúa la posibilidad de formar con un doble cinco y darle al ex Huracán un rol más creativo.