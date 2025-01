Champions League: los clasificados a octavos de final y los cruces de los playoffs

La fase de liga de la Champions League 2024/25 llegó a su fin con una jornada vibrante que dejó definidos los equipos que avanzarán a los octavos de final y los que disputarán los playoffs para seguir en carrera.

Los ocho clasificados a octavos de final

Tras una intensa primera etapa, estos son los equipos que lograron su pase directo a los octavos de final:

-Liverpool

-Barcelona

-Arsenal

-Inter de Milán

-Atlético Madrid

-Bayer Leverkusen

-Lille

-Aston Villa

Estos clubes evitarán la fase de playoffs y esperarán en la próxima ronda a los equipos que logren superar la siguiente instancia eliminatoria.

Lautaro Martínez, figura del Inter de Milán.

Los cruces de los playoffs de la Champions League

El sorteo de los playoffs, que se realizará el viernes 31 de enero en Nyon, Suiza, determinará los cruces entre los equipos que finalizaron entre los puestos 9 y 24 en la fase de liga. Los enfrentamientos de ida y vuelta definirán qué equipos se suman a los octavos de final.

Posibles emparejamientos:

-Atalanta o Borussia Dortmund vs. Sporting Lisboa o Brujas

-Real Madrid o Bayern Múnich vs. Celtic o Manchester City

-Milan o PSV Eindhoven vs. Feyenoord o Juventus

-PSG o Benfica vs. Mónaco o Brest

Manchester City derrotó a Brujas y se aseguró un boleto a los Playoffs.

Equipos eliminados de la Champions League 2024/25

No todos lograron avanzar. Estos son los equipos que quedaron fuera del certamen tras la fase de liga:

-Dinamo Zagreb

-Stuttgart

-Shakhtar Donetsk

-Bologna

-Estrella Roja de Belgrado

-Sturm Graz

-Sparta Praga

-Leipzig

-Girona

-Red Bull Salzburgo

-Slavia Bratislava

-Young Boys

El Atlético Madrid de Julián Álvarez logró el pase directo a los octavos.

Fechas clave de la fase eliminatoria

El calendario de la fase final de la Champions League ya está definido:

Playoffs: 11/12 y 18/19 de febrero de 2025

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025

Final: 31 de mayo de 2025