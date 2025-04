Este martes 1° de abril comienzan las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2025, con una jornada repleta de partidos. Cuatro equipos argentinos debutarán en busca de la gloria: Racing y Estudiantes en la Libertadores, mientras que Independiente y Unión harán lo propio en la Sudamericana.

Pero el fútbol no se detiene ahí. Además de los encuentros de los torneos continentales, habrá acción en Premier League, Copa del Rey, Copa Argentina y otras ligas internacionales.

Los equipos argentinos en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2025 arranca con seis encuentros en su jornada inaugural, dos de ellos con la presencia de equipos argentinos.

Estudiantes de La Plata enfrentará a Carabobo en condición de visitante desde las 19:00 (hora argentina) por el Grupo A.

Racing Club debutará ante Fortaleza en Brasil a las 21:30, en un duelo correspondiente al Grupo E.

📺 Dónde ver los partidos de los equipos argentinos en la Libertadores

Carabobo vs. Estudiantes | Fox Sports, DGO

Fortaleza vs. Racing | Fox Sports, DGO, Disney+ Premium

Los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

En la Copa Sudamericana, también habrá seis encuentros programados, con dos equipos argentinos en acción.

Independiente regresará al torneo después de tres años y visitará a Nacional Potosí en Bolivia a las 19:00 (hora argentina).

Unión de Santa Fe recibirá a Cruzeiro, en el Grupo E, también a las 19:00.

📺 Dónde ver los partidos de los equipos argentinos en la Sudamericana

Nacional Potosí vs. Independiente | ESPN, DGO

Unión vs. Cruzeiro | DSports, DGO

Todos los partidos del martes 1° de abril en la Copa Libertadores

19:00 Carabobo vs. Estudiantes (Fox Sports, DGO)

19:30 Cerro Porteño vs. Bolívar (Fox Sports 2, DGO, Disney+ Premium)

21:30 Atlético Bucaramanga vs. Colo Colo (Fox Sports 2, DGO, Disney+ Premium)

21:30 Fortaleza vs. Racing (Fox Sports, DGO, Disney+ Premium)

21:30 Barcelona vs. Independiente del Valle (Fox Sports 3, DGO, Disney+ Premium)

23:00 Alianza Lima vs. Libertad (Disney+ Premium)

Todos los partidos del martes 1° de abril en la Copa Sudamericana

19:00 Nacional Potosí vs. Independiente (ESPN, DGO)

19:00 Deportes Iquique vs. Caracas (ESPN 2, DGO)

19:00 Unión vs. Cruzeiro (DSports, DGO)

19:00 Boston River vs. Guaraní (DSports+, DGO)

21:30 Once Caldas vs. Fluminense (DSports, DGO)

21:30 Cienciano vs. Atlético Mineiro (ESPN 2, DGO)

Otros partidos destacados del día

Además de los encuentros de la Libertadores y Sudamericana, habrá actividad en otros torneos importantes.

Copa Argentina

19:00 Banfield vs. Villa Mitre (TYC SPORTS)

Premier League

15:45 Arsenal vs. Fulham (ESPN, Disney+)

15:45 Wolverhampton vs. West Ham (ESPN 2, Disney+ Premium)

16:00 Nottingham Forest vs. Manchester United (Disney+ Premium)

Copa del Rey (España)

16:30 Real Madrid vs. Real Sociedad (Canal 116 de Flow)

Copa de Alemania

15:30 Arminia Bielefeld vs. Bayer Leverkusen (ESPN 4, Disney+ Premium)

Copa de Italia

15:30 Empoli vs. Bologna (Fox Sports)

Copa de Francia

16:10 Dunkerque vs. PSG (DSports, DGO)

Liga de Campeones de la Concacaf

22:15 Club América vs. Cruz Azul (Disney+ Premium)

Este martes 1° de abril será una jornada repleta de fútbol, con el inicio de las copas continentales y muchos otros partidos en el plano internacional.