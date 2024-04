Entrevista GLP. Facundo Diz: “El gobierno no tiene empatía por lo que sufren un abuelo o una madre”

–Intendente, veo en su despacho la foto de Perón y de Evita. En este tramo, finales de marzo, principios de abril, he tenido la posibilidad de reunirme personalmente con alrededor de 50 intendentes. Y sean del partido político que sean, a todos les dije que gran parte de la responsabilidad de hoy tener una nueva fuerza política gobernando el país tiene que ver con estos tradicionales espacios políticos por lo que hicieron en el pasado, ya sea Juntos por el Cambio (JxC) Unión por la Patria (UxP). Son tiempos de mea culpa, pero ¿a qué velocidad va eso versus la realidad y los problemas de la Argentina?

Uno no puede desconocer la formación de nuestro país y cómo se han ido estableciendo distintos argumentos que han generado los derechos de la sociedad y se han generado los sindicatos, los partidos políticos, las elecciones, y así se han ido consagrando derechos a lo largo de la historia. En gran parte de lo que hablamos los referentes son Perón y Evita, en su momento Raúl Alforcín cuando se recuperó la democracia.

Lo que pasa es que la velocidad con la que vivimos hoy, que es la de la tecnología y la inteligencia artificial, no hace que nos detengamos a observar realmente lo que propone ni siquiera un candidato a presidente, cuál es, no su ideología, sino su proyección o cál va a ser su gestión. Imagínese que en un debate presidencial que se vio en todo el país, se anunció cada una de las plataformas, se pusieron sobre la mesa, se discutieron, pero no tuvieron realmente una observación propia de cada individuo que iba a votar. Porque yo no creo que un jubilado haya votado que su jubilación tenga una depresión, y además que la inflación todavía siga padeciéndola y que vea que su dinero aun rinde menos. Que a un docente se le saquen beneficios, que los trabajadores del Estado hoy sean desprestigiados, que iban a volver a estar las tarifas y que para las pymes y para los comercios iba a ser insostenible, y no van a poder pagar y generaría el cierre. Pero lamentablemente esa velocidad hace que no podamos desarrollar una evaluación de a lo que nos proyectamos como país, y hoy atravesamos esto.

Obvio que hay que hacer una autocrítica de que nuestra gestión no satisfizo a la mayoría, por eso eligió a otro candidato; pero no pudo analizar realmente lo que se proponía y lo que realmente estamos padeciendo hoy.

–Hoy muchos me manifiestan que el problema del peronismo es que está dividido en varias fracciones, y que primero hay que tomar la responsabilidad de lo que pasó, quién se hace cargo, y luego, en todo caso, quién levanta la bandera. Porque el peronismo, sabemos muy bien, es un partido verticalista, ¿no?

Sí. El problema es no solamente la autocrítica y buscar responsables o culpables, el problema es poder superarlo y, también, que no sea un pretexto para el electorado y para el mismo peronista o justicialista o kirchnerista, evaluar quién es el mayor responsable o por qué tantos errores.

Siempre es necesario que a nuestro país lo pueda dirigir alguien que cree en el Estado. Y cualquier peronista, cualquier dirigente que tenga sus raíces en la democracia y en el Estado, siempre va a ser superador de cualquier situación que hoy atravesamos. No creen en esta realidad, no observan el dolor social, no tienen esa empatía por lo que sufre hoy un padre, un abuelo, un hijo, un adolescente, una madre. Porque esos análisis serían hasta secundarios: quién es el líder, cuál es su impronta. Porque comparado con la realidad que hoy nos atraviesa, no tendría análisis.

Así que lo que tendríamos que hacer es volver a nuestras bases con la velocidad que hoy nos demanda la realidad que estamos atravesando, y también observar que, por más estructura que se tenga, por más ideología, por más partidos, por más coaliciones que se hagan, muchas veces el no escuchar a la sociedad general que hoy tengamos un presidente que, diciendo lo que iba a hacer, con la destrucción que iba a generar, sin tener una plataforma, sin tener una experiencia política de la que uno pudiera hacer una evaluación, hoy es nuestro presidente. Entonces, el trayecto que se ha generado durante tantos años, desde Perón y Evita hasta hoy, creo que tuvimos responsabilidad en no hacerlo valer.

–Me llama mucho la atención ver intendentes de la oposición apoyando al gobernador frente a la embestida del gobierno nacional. Veo también a su costado la bandera bonaerense. ¿Son tiempos de levantar la bandera de la Provincia?

Sí. En los tiempos difíciles hay que embanderarse y agruparse, porque vivimos en sociedad. Y en este caso ojalá que sea con una real conciencia ese acompañamiento al gobernador, porque estuvo presente durante los cuatro años en los 135 distritos, sin importar la bandera política.

Sin embargo, la coyuntura hace que al pertenecer o tener raíces en otros partidos, sean totalmente opuestos, quizás porque se ven perjudicados por una coparticipación de la Provincia con sus municipios.

Nosotros tenemos que embanderarnos en una necesidad social y en una necesidad propia del país. Y sabemos que nuestro líder, el gobernador, que fue reelecto y que ha hecho el trabajo también de una construcción difícil, que tiene un tiempo prolongado para poder recuperarse, para poder construir rutas, colegios, generar red de cloacas, agua, autopistas, centros de salud, ambulancias, equipamiento para seguridad, bueno, todos los municipios recibimos muchísimo.

Ese progreso hoy creo que va a ser trunco, pero no hay que esconderse detrás de una bandera. Ojalá nos embanderemos en la bandera bonaerense y detrás de un líder que hoy está luchando por la provincia de Buenos Aires sin distinción partidaria, pero sí con una decisión y determinación política que es propia de un líder político que cree en el Estado y que tiene un pensamiento de una justicia social y de una sociedad a la que quiere generarle perspectivas de vida y que sea ascendente.

–¿Desea agregar algo más?

Quiero respaldar y alentar a la sociedad, porque hemos atravesado crisis, hemos sufrido situaciones difíciles. Esta no es una más. Porque hoy la demanda, la velocidad y la necesidad social es muy alta, el dolor es muy grande, pero si nosotros no tenemos la iniciativa o la fortaleza para generar la expectativa, creo que estaríamos sepultando a un país, a una provincia y un pueblo que son hermosos y que tenemos todo. Así que debemos aprender de lo que nos ha sucedido, de lo que se sufre, mejorarlo y trabajar en sociedad, bajo una Constitución, en democracia, con muchos horizontes y con mucha felicidad. Así que ojalá que podamos salir adelante en muy poco tiempo.