-Intendente, ¿cómo cerró el 2024 la administración local?

La verdad es que cerramos el año de manera positiva, con un buen equilibrio. Esto fue a costa de haber sido muy austeros y haber priorizado lo esencial. Sabíamos que teníamos un gran desafío al inicio de nuestra gestión, especialmente con el contexto económico, pero seguimos trabajando sin resentir ningún servicio, eso sí, hubo obras que tuvimos que postergar.

En cuanto a los pagos a proveedores, cumplimos estrictamente con todo y logramos cerrar un acuerdo con los empleados municipales, que incluyó un aumento importante en enero del año pasado, y luego se aplicaron ajustes según el índice de inflación.

Terminamos el año con un saldo positivo, pero fue gracias a la austeridad que aplicamos en todas las áreas. Las reuniones periódicas con los secretarios fueron claves para recalcar la importancia de gastar lo justo y necesario, y así transitamos el año.

-¿Y cuáles son los desafíos de su gestión para este año?

Para este año ya elaboramos un presupuesto que elevamos al Concejo Deliberante, con una proyección de aumento de tasas dentro del marco de nuestras previsiones. Sin embargo, la recomposición no fue aprobada tal como la habíamos presentado. Después de algunas negociaciones, se aprobó aproximadamente el 50% de lo que habíamos solicitado.

Eso nos permitirá priorizar áreas claves como la salud y la obra pública. También comenzaremos a trabajar con lo que llega del Fondo de Fortalecimiento Educativo. En este sentido, estamos llevando a cabo diez obras en paralelo en distintas escuelas, aprovechando el receso estival, ya que durante el ciclo lectivo es más difícil realizar obras. Trabajamos de manera muy coordinada con la Provincia y con el Ministerio de Educación, con quienes nos mantenemos en contacto a diario.

También hemos hecho un gran esfuerzo en la salud pública. Nuestro hospital, que es el único centro de salud en Arrecifes, está mejorando sustancialmente. Estamos terminando la nueva guardia de adultos, que se había iniciado en la gestión anterior pero se había paralizado. Retomamos las obras en febrero del año pasado y estamos trabajando para finalizarla lo antes posible. Además, tenemos un proyecto de gran inversión para crear el servicio de hemodinamia, y estamos reformando toda la infraestructura del hospital, que incluye baños con más de 100 años de antigüedad.

Los desafíos para este año son muchos, pero estamos atentos también a la coyuntura nacional y provincial. En la Provincia se está tratando el presupuesto, y esperamos tener más certezas a partir de la segunda semana de febrero, lo que nos permitirá planificar mejor los meses siguientes.

-Pasando ahora al ámbito partidario, Fernando, me gustaría conocer su opinión respecto a los dirigentes del PRO que decidieron abandonar el espacio y pasarse a las filas de La Libertad Avanza, como el caso de su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Mi identidad está dentro del PRO. Comencé mi carrera política en este espacio, que me dio la oportunidad de expresar mis ideas y me respaldó en mi formación política. Fue el PRO el que me permitió llegar a la intendencia de Arrecifes. Por eso, no tengo ninguna intención de cambiarme de espacio, porque me dio todo lo que soy hoy como dirigente. Claro, no soy ajeno a que el PRO ha tenido sus errores, como cualquier partido, pero sigue siendo el espacio que me permitió crecer.

Yo ingresé al PRO en 2015, cuando creamos una junta vecinal en Arrecifes. En 2021 participé en las legislativas y, en 2023 logré acceder a la intendencia gracias al apoyo de este partido. Por eso, hoy no tengo motivos para cambiarme de espacio.

Fernando Bouvier y su gabinete.

Sí, es cierto que estamos trabajando de manera articulada con los referentes de La Libertad Avanza en Arrecifes. La semana pasada, por ejemplo, inauguramos una colonia para adultos mayores en el polideportivo municipal, con el apoyo de La Libertad Avanza. En ese sentido, seguimos colaborando y trabajando juntos en proyectos concretos. En lo personal defiendo los valores que me dio el PRO y, aunque no descarto posibles acuerdos, siempre desde una postura coherente con mi identidad dentro de este espacio.

-A nivel provincial, ¿ve posible una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas?

No lo veo como algo lejano. Creo que si se llega a un acuerdo será beneficioso tanto para nuestra ciudad como para los proyectos legislativos. Aquí, en Arrecifes, la gente probablemente vería con buenos ojos una alianza con La Libertad Avanza.