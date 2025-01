- ¿Cuáles son las perspectivas de trabajo para 2025 en la Cámara Baja? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentará el cuerpo legislativo, específicamente el bloque UCR-Cambio Federal, en este año electoral?

Creo que uno de los grandes desafíos, al menos a nivel personal, es continuar trabajando en los proyectos que ya he presentado, especialmente aquellos relacionados con el derecho rural. Hay varias iniciativas que aún deben avanzar en las comisiones y mi esperanza es que lleguen a convertirse en ley en algún momento.

Por ejemplo, el proyecto sobre fitosanitarios es una necesidad urgente en la provincia de Buenos Aires. Siendo la principal provincia agrícola del país, tenemos que dar el ejemplo. Actualmente, ya hay otras provincias que cuentan con leyes para regular la aplicación de fitosanitarios y el trabajo que esto implica, y Buenos Aires no puede quedarse atrás.

Además, hay nuevos proyectos en los que quiero comenzar a trabajar, como el de conservación del suelo, un tema que considero fundamental. Cuando asumí como legisladora noté un gran vacío en esta área y es algo que necesita atención inmediata.

El anuncio de la baja de las retenciones y la eliminación de alícuotas para las economías regionales son medidas de alivio para el campo, golpeado por la sequía y la baja en el precio de los commodities. Sin embargo, preocupa que no se sostengan en el tiempo. La previsibilidad es… — Silvina Vaccarezza (@SilVaccarezza) January 23, 2025

-En los últimos días trascendió que Cristina Fernández busca reactivar la discusión del presupuesto provincial, según declaraciones de Alejandro Dichiara. ¿Desde la oposición han recibido algún tipo de llamado formal para retomar el debate?

Sí, escuché lo que dijo Dichiara, pero no ha habido nada formal. No hemos recibido ningún acercamiento por parte del oficialismo hacia los bloques de la oposición ni hacia ningún diputado en particular. Creo que es indispensable que la provincia de Buenos Aires tenga un presupuesto y una nueva ley impositiva adecuada para este 2025, pero hasta ahora no ha habido ningún diálogo o intento de trabajar en las modificaciones necesarias para llegar a un acuerdo.





- Pareciera que el oficialismo buscan dar por cerrado el tema y evitar una nueva negociación

Justamente, por eso en la oposición estamos esperando que se nombre un interlocutor con quien podamos empezar a trabajar. El presupuesto es la ley más importante del año y que no se haya logrado un acuerdo por el cierre del diálogo me parece una irresponsabilidad. Es más, me genera vergüenza.

Nosotros, como legisladores, estamos para trabajar en una ley impositiva y fiscal que sea beneficiosa para la provincia. Si bien el Ejecutivo arma el presupuesto, nuestra tarea es contribuir a que salga adelante, pero no hubo apertura al diálogo. Necesitamos conocer en detalle cómo se proyectan los gastos en cada área. No podemos aprobar un presupuesto a libro cerrado. Hace falta que los ministros vengan y expliquen en qué se va a gastar cada peso de los bonaerenses.