China exige a Apple eliminar WhatsApp y Threads de la App Store

Apple ha eliminado de la App Store en China dos aplicaciones de Meta: WhatsApp y Threads. La compañía de Cupertino ha seguido las indicaciones emitidas por el gobierno chino, aceptando los términos que se imponen dentro del espacio del país asiático para operar.

¿Cuáles han sido los motivos para que WhatsApp y Threads desaparezcan de la App Store? China considera que ambas aplicaciones suponen un peligro para la seguridad nacional.

A la compañía de Cupertino no le ha quedado más remedio que acatar lo solicitado por el gobierno chino como indica The Wall Street Journal y ha puesto fin a ambas aplicaciones, eliminándolas por completo de la App Store. Los usuarios de China no podrán descargarlas en sus dispositivos.

Pese a que el movimiento de China puede parecer drástico, el país asiático no permite que Meta opere en sus fronteras. El uso de WhatsApp lleva bloqueado desde 2017, mientras que Meta desde el 2009. No son los únicos servicios o plataformas cuyo uso está restringido.

Aplicaciones como Gmail o YouTube tampoco se pueden utilizar libremente, Spotify se incluye en esta lista junto a Snapchat. Lógicamente, los usuarios que quieran utilizar estos servicios suelen recurrir a redes privadas junto a VPN para poder indicar que se encuentran en otro mercado y no el Chino.

Ante la situación en la que se ha visto envuelta Apple, un portavoz de la compañía ha indicado que "Estamos obligados a cumplir las leyes de los países en los que operamos, incluso cuando no estemos de acuerdo". Estas declaraciones son las únicas que ha ofrecido la empresa de Cupertino tras haber eliminado por completo Instagram y Threads.

Eliminar por completo el rastro de Instagram y Threads de la App Store en China puede ser el resultado de las acciones que está tomando el gobierno estadounidense ante la presencia de TikTok. La red social china se ha visto envuelta en una serie de acusaciones, llegando al punto de que su futuro está en juego.

China parece querer pagar con la misma moneda a Estados Unidos. La situación está generando tensión entre ambos países y, es que, la resolución de una posible ley podría prohibir el uso de TikTok en Estados Unidos lo que obligaría tanto a la Play Store como a la App Store a borrar la aplicación.

