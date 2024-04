Desde sus redes, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, comentó "Gracias a la educación pública y de calidad me formé y me recibí de abogado en la UBA. Años más tarde me tocó devolver con mucho orgullo todo lo que la universidad me dio como profesor en esa casa de estudios y en la UNDAV".

Años más tarde me tocó devolver con mucho orgullo todo lo que la universidad me dio como profesor en esa casa de estudios y en la UNDAV. pic.twitter.com/mhXNYzsbZs — Julián Álvarez (@aJulianAlvarez) April 23, 2024

"Gracias a los gobiernos de Néstor y Cristina, el país se desendeudó y se pudieron crear 16 universidades más, logrando que exista al menos una sede en cada provincia", recordó.

"La educación pública nos hace mejores personas y nos forma profesional y humanamente para toda la vida. Pero por sobre todas las cosas es un derecho ganado y conquistado, que debe ser respetado y defendido por el pueblo. Por eso hoy marchamos en defensa de la educación pública y de calidad, uno de los tantos orgullos que tiene nuestro país", comentó.