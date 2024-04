Nuevo cruce entre Toviggino y Estudiantes de La Plata

El clima tenso entre Estudiantes de La Plata y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, va en aumento ya que la “guerra” mediática sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones del entrenador Eduardo Domínguez en la previa a las semifinales ante Boca.

"Nos preguntan, pero cuando del otro lado está Boca o River... Ya nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, no podemos hacer nada", lanzó Domínguez en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante Gremio por Copa Libertadores.

En el mismo sentido, agregó: "Obviamente, queremos lo mejor para el espectáculo. Si es el martes iremos el martes, si era el lunes, iríamos el lunes. Si miércoles, iremos el miércoles. Nosotros vamos a estar a la altura porque vamos a estar preparados”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y mucho menos para el Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, que en el último tiempo confrontó a Carlos Tevez, entrenador de Independiente, y luego a Juan Sebastián Veron, presidente del Pincha.

"Podés hablar todo lo que quieras de los arbitrajes, lo hacés, lo hacen y lo seguirán haciendo. ¿Pero pedir? ¿Qué querés pedir? ¡Esa parte no entendí! Si estás llorando de antemano, ¡te condicionás solo! Pensá en tu equipo, que de la designación y organización se ocupa la LPF", disparó Toviggino ante las declaraciones de Domínguez.

En medio de la polémica, Verón se manifestó en las redes sociales y compartió un mensaje de una hincha, que reclamaba por la elección de la sede (el partido se disputará en el Mario Alberto Kempes de Córdoba).

Puedes hablar todo lo que quieras de los arbitrajes, lo haces, lo hacen y lo seguirán haciendo!! Pero pedir?? Qué quieres pedir?? Esa parte no entendí!! Si estás llorando de ante mano, te condicionas solo!! Pensa en tu equipo, que de la designación y organización se ocupa la LPF. https://t.co/lBjLQi6OO4 — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) April 24, 2024

“El pueblo pincharrata, al igual que el pueblo argentino, hace un esfuerzo económico enorme para llegar a fin de mes. Estamos en un momento en que la realidad económica y laboral no nos permite darnos ciertos gustos. Uno de esos gustos es alentar al equipo de fútbol que llevamos en nuestro corazón. Me hago eco de todos esos hinchas y solicito a quien corresponda considerar pedir cambio de lugar para disputar la semifinal ante Boca. " A muchos hinchas se les hace imposible viajar. No sé si será posible pero al menos queremos intentarlo", publicó la usuaria @mariaaliciadeluca.

"Un mensaje de la realidad. Sentido común", expresó Verón al compartir el mensaje. (NA)